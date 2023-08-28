«Райо Вальекано» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 августа, начало — в 22:30 мск. «Райо Вальекано» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

Команда из Мадрида уже успела провести два матча нового сезона и добыла две победы. Столичный коллектив сначала на выезде разобрался с «Альмерией» (2:0), а затем также в гостях справилась с «Гранадой» (2:0).

В итоге команда из столицы Испании сейчас имеет стопроцентный показатель — шест очков из шести возможных, а также четыре забитых мяча и ни одного пропущенного. «Пчелы» расположились на второй позиции в турнирной таблице. Думается, что мадридцы будут крепким середняком в текущем сезоне.

Прошлый сезон «Райо Вальекано» завершил на одиннадцатой позиции. Мадридская команда набрала 49 очков. Она лишь на четыре пункта отстала от зоны еврокубков, а также на девять баллов опередила зону вылета в Сегунде.

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Во время летних сборов подопечные Франсиско провели пять товарищеских матчей. Они переиграли греческий «Панатинаикос» (1:0), проиграли испанскому «Вальядолиду» (2:3), а также сыграли вничью с бельгийским «Шарлеруа» (1:1), португальским «Порту» (1:1) и английским «Брайтоном» (1:1).

«Атлетико»

«Матрасники» взяли старт в новом сезоне испанской Примеры с уверенной домашней победы над «Гранадой» (3:1). Затем также был ничейный исход противостояния с «Бетисом» (0:0.

Мадридская команда набрала четыре очка в двух матчах. Коллектив из столицы Испании расположился на пятой позиции в турнирной таблице. Все равно мадридцы должны бороться за самые высокие места в этом сезоне. Думается, что «индейцы» точно будут в тройке.

Минувший сезон команда из Мадрида завершила как раз на третьей позиции и в этом сезоне выступит в Лиге конференций. Столичный коллектив набрал 77 очков и пропустил вперед «Барселону» и «Реал». В Кубке Испании и еврокубках в прошлом сезоне «Атлетико» откровенно провалился.

Летнюю паузу подопечные Диего Симеоне заполнили спаррингами. Команда проиграла звездам К-Лиги (2:3), выиграла у английского «Манчестер Сити» (2:1), а также сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» (0:0) и «Севильей» (1:1).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Атлетико» предлагают поставить за 2.06.

На викторию «Райо Вальекано» дают 3.95, ничья оценена в 3.35.

Наши прогноз и ставка — победа «Атлетико».

Также поставим на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.