«Аль-Вахда»
«Аль-Вахда» начала новый чемпионат довольно продуктивно. В трех стартовых турах команде удалось набрать 6 очков.
Причем отставание от лидера измеряется тремя пунктами. Да и пропустила в свои ворота команда всего 2 мяча.
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Вахда» уверенно расправилась с «Аль-Таи» (3:0).
В составе команды нет звезд. По составу «Аль-Вахда» котируется не так высоко, как конкуренты в борьбе за высокие места.
Очевидно, номинальные хозяева будут стремиться взять очки. Отсиживаться сугубо в обороне команда точно не намерена.
«Аль-Иттихад»
Эта команда стартовала в чемпионате самым наилучшим образом. «Аль-Иттихад» добыл максимальное количество очков — 9.
Да и атака команды действует результативно. В трех сыгранных матчах игроки «Аль-Иттихада» отличились 9 голами.
В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттихад» снова победил. Команда отправила четыре безответных мяча в ворота «Аль-Рияда».
Лидером атак команды является Абдерразак Хамдалла. Марокканец настрелял уже 4 мяча в трех матчах.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать первым номером. «Аль-Иттихад» явно не допустит потери очков на ровном месте.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.18.
На викторию «Аль-Вахды» дают — 14.10, ничья оценена — в 6.50.
Гости выглядят монолитнее соперника, и
Наш прогноз — Фора «Аль-Иттихада» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.