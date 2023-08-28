«Аль-Вахда» сыграет на своем поле с «Аль-Иттихадом» в рамках финала 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Вахда»

«Аль-Вахда» начала новый чемпионат довольно продуктивно. В трех стартовых турах команде удалось набрать 6 очков.

Причем отставание от лидера измеряется тремя пунктами. Да и пропустила в свои ворота команда всего 2 мяча.

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Вахда» уверенно расправилась с «Аль-Таи» (3:0).

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В составе команды нет звезд. По составу «Аль-Вахда» котируется не так высоко, как конкуренты в борьбе за высокие места.

Очевидно, номинальные хозяева будут стремиться взять очки. Отсиживаться сугубо в обороне команда точно не намерена.

«Аль-Иттихад»

Эта команда стартовала в чемпионате самым наилучшим образом. «Аль-Иттихад» добыл максимальное количество очков — 9.

Да и атака команды действует результативно. В трех сыгранных матчах игроки «Аль-Иттихада» отличились 9 голами.

В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттихад» снова победил. Команда отправила четыре безответных мяча в ворота «Аль-Рияда».

Лидером атак команды является Абдерразак Хамдалла. Марокканец настрелял уже 4 мяча в трех матчах.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать первым номером. «Аль-Иттихад» явно не допустит потери очков на ровном месте.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.18.

На викторию «Аль-Вахды» дают — 14.10, ничья оценена — в 6.50.

Гости выглядят монолитнее соперника, и явно намерены добыть очередную уверенную викторию в чемпионате .

Наш прогноз — Фора «Аль-Иттихада» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.