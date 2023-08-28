ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Фулхэм»Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»Тревожащий камбэк. «МЮ» героически преодолел проблемы, которые сам создал «Зенит» — «Урал»Разгром на классе. Чемпион уверенно расправился с одним из лидеров сезона
  • 03:23
    • Усик победил Дюбуа и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO
    Все новости спорта

    Добудет ли «Аль-Иттихад» крупную победу?

    «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Иттихад Джидда
    Прогноз и ставки на «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    «Аль-Вахда» сыграет на своем поле с «Аль-Иттихадом» в рамках финала 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 21:00 мск. «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 28 Августа 2023 года
    Al Wehda
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •  Al Wehda 21:00 Al Ittihad Al Ittihad
  • Саудовская Аравия. Про-Лига
    •

    «Аль-Вахда»

    «Аль-Вахда» начала новый чемпионат довольно продуктивно. В трех стартовых турах команде удалось набрать 6 очков.

    Причем отставание от лидера измеряется тремя пунктами. Да и пропустила в свои ворота команда всего 2 мяча.

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Аль-Вахда» уверенно расправилась с «Аль-Таи» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    В составе команды нет звезд. По составу «Аль-Вахда» котируется не так высоко, как конкуренты в борьбе за высокие места.

    Очевидно, номинальные хозяева будут стремиться взять очки. Отсиживаться сугубо в обороне команда точно не намерена.

    «Аль-Иттихад»

    Эта команда стартовала в чемпионате самым наилучшим образом. «Аль-Иттихад» добыл максимальное количество очков — 9.

    Да и атака команды действует результативно. В трех сыгранных матчах игроки «Аль-Иттихада» отличились 9 голами.

  • Искусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
  • Сверхдорогие подписания больше не сводятся к простому согласованию зарплаты и суммы трансфера
  • 24/08/2023

    • В предыдущем туре чемпионата «Аль-Иттихад» снова победил. Команда отправила четыре безответных мяча в ворота «Аль-Рияда».

    Лидером атак команды является Абдерразак Хамдалла. Марокканец настрелял уже 4 мяча в трех матчах.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать первым номером. «Аль-Иттихад» явно не допустит потери очков на ровном месте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Иттихада» предлагают — 1.18.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Аль-Вахды» дают — 14.10, ничья оценена — в 6.50.

    Гости выглядят монолитнее соперника, и явно намерены добыть очередную уверенную викторию в чемпионате.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Иттихада» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.38.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Италия — Доминиканская Республика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Австралия — Германия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Черногория — Египет
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливан — Канада
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Енисей — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Филиппины — Ангола
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Япония — Финляндия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.50
  • Прогноз на матч Литва — Мексика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бернли — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Трюйден — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лозанна — Винтертур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Люцерн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аль-Вахда» — «Аль-Иттихад»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. Добудет ли «Аль-Иттихад» крупную победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры