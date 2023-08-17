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    Киевское «Динамо» пройдет греческий барьер

    «Динамо» Киев — «Арис» Салоники. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 17 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Арис» Салоники
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    Мирча Луческу
    «Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Арисом» Салоники в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. «Динамо» Киев — «Арис» Салоники: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Августа 2023 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 20:00 Арис Салоники Арис Салоники
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Динамо» Киев

    В первом поединке киевляне минимально уступили. Причем не так критичен результат, как уровень игры, продемонстрированный командой Мирчи Луческу.

    «Динамо» Киев отлично начало чемпионат Украины. В двух первых матчах набрано 6 очков при 8 забитых мячах.

    Коэффициенты матча Динамо К — Арис Салоники

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  • 1.803.604.60Бонус$9500
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    В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три очка. В дерби с «Оболонью» динамовцы были сильнее (4:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    Неплохо вписался в игру команды Андрей Ярмоленко. Опытнейший вингер отличился дублем в ворота «Оболони», причем оба мяча забил с пенальти.

    Наверняка киевляне будут максимально активны в атаке. Вот только проблемы с реализацией никуда не подевались.

    «Арис» Салоники

    «Арис» Салоники еще не стартовал в своем чемпионате. Зато в Лиге конференций греки прошли «Арарат-Армению» (1:1, 1:0).

    Главной позитивной стороной команды является крепкая оборона. В воротах «Арис» Салоники побывал пока лишь один мяч в трех матчах квалификации Лиги конференций.

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    • Свой последний поединок «Арис» Салоники провел удачно. Победа над киевлянами вышла минимальной, но у греков были еще шансы отличиться.

    И уж точно «Арис» Салоники не будет лишь отсиживаться в обороне. Тем паче, соперник лишен преимущества своего поля: поединок пройдет в Бухаресте.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть нужный для себя результат. Вот только для этого нужно будет успешно сдержать атаки украинцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.80.

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    На викторию «Ариса» Салоники дают — 3.80, ничья оценена — в 3.50.

    Динамовцы имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, способных сделать разницу.

    Наш прогноз — Проход «Динамо» Киев. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.

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    «Динамо» Киев — «Арис» Салоники: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» пройдет греческий барьер
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