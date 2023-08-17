«Динамо» Киев
В первом поединке киевляне минимально уступили. Причем не так критичен результат, как уровень игры, продемонстрированный командой Мирчи Луческу.
«Динамо» Киев отлично начало чемпионат Украины. В двух первых матчах набрано 6 очков при 8 забитых мячах.
Коэффициенты матча Динамо К — Арис Салоники
В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три очка. В дерби с «Оболонью» динамовцы были сильнее (4:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
Неплохо вписался в игру команды Андрей Ярмоленко. Опытнейший вингер отличился дублем в ворота «Оболони», причем оба мяча забил с пенальти.
Наверняка киевляне будут максимально активны в атаке. Вот только проблемы с реализацией никуда не подевались.
«Арис» Салоники
«Арис» Салоники еще не стартовал в своем чемпионате. Зато в Лиге конференций греки прошли «Арарат-Армению» (1:1, 1:0).
Главной позитивной стороной команды является крепкая оборона. В воротах «Арис» Салоники побывал пока лишь один мяч в трех матчах квалификации Лиги конференций.
Свой последний поединок «Арис» Салоники провел удачно. Победа над киевлянами вышла минимальной, но у греков были еще шансы отличиться.
И уж точно «Арис» Салоники не будет лишь отсиживаться в обороне. Тем паче, соперник лишен преимущества своего поля: поединок пройдет в Бухаресте.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть нужный для себя результат. Вот только для этого нужно будет успешно сдержать атаки украинцев.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.80.
На викторию «Ариса» Салоники дают — 3.80, ничья оценена — в 3.50.
Динамовцы
Наш прогноз — Проход «Динамо» Киев. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.