«Динамо» Киев сыграет на своем поле с «Арисом» Салоники в рамках 1/2 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 17 августа, начало — в 20:00 мск. «Динамо» Киев — «Арис» Салоники: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Киев

В первом поединке киевляне минимально уступили. Причем не так критичен результат, как уровень игры, продемонстрированный командой Мирчи Луческу.

«Динамо» Киев отлично начало чемпионат Украины. В двух первых матчах набрано 6 очков при 8 забитых мячах.

Коэффициенты матча Динамо К — Арис Салоники 1X2Новым игрокам 1.803.604.60Бонус$9500

В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три очка. В дерби с «Оболонью» динамовцы были сильнее (4:2).

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Неплохо вписался в игру команды Андрей Ярмоленко. Опытнейший вингер отличился дублем в ворота «Оболони», причем оба мяча забил с пенальти.

Наверняка киевляне будут максимально активны в атаке. Вот только проблемы с реализацией никуда не подевались.

«Арис» Салоники

«Арис» Салоники еще не стартовал в своем чемпионате. Зато в Лиге конференций греки прошли «Арарат-Армению» (1:1, 1:0).

Главной позитивной стороной команды является крепкая оборона. В воротах «Арис» Салоники побывал пока лишь один мяч в трех матчах квалификации Лиги конференций.

Свой последний поединок «Арис» Салоники провел удачно. Победа над киевлянами вышла минимальной, но у греков были еще шансы отличиться.

И уж точно «Арис» Салоники не будет лишь отсиживаться в обороне. Тем паче, соперник лишен преимущества своего поля: поединок пройдет в Бухаресте.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть нужный для себя результат. Вот только для этого нужно будет успешно сдержать атаки украинцев.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.80.

На викторию «Ариса» Салоники дают — 3.80, ничья оценена — в 3.50.

Динамовцы имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей , способных сделать разницу.

Наш прогноз — Проход «Динамо» Киев. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.00.