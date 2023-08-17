ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНесостоявшаяся легенда. Неймар упустил свой шанс стать великим игроком Эрик Тен ХагГод Эрика тен Хага в «МЮ»: тяжелые тренировки, никаких уступок и погоня за «Сити» Килиан МбаппеСамый могущественный игрок в мире. Мбаппе заставил ПСЖ и «Реал» плясать под свою дудку
  • 23:32
    • «Рейнджерс» и ПСВ вышли в финал квалификации ЛЧ
  • 22:55
    • «Брага» и «Галатасарай» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов
  • 22:00
    • «Ракув» и «Маккаби» пробились в финал квалификации Лиги чемпионов
  • 21:11
    • Касаткина разгромила Стирнс и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
  • 01:03
    • «Панатинаикос» вышел в финал квалификации ЛК
  • 20:25
    • «Спартак» может подписать защитника «Хетафе»
  • 19:44
    • Официально: Неймар стал игроком «Аль-Хиляля»
    Все новости спорта

    БАТЭ и «Шериф» огорчат друг друга во втором тайме

    БАТЭ — «Шериф». Ставка (к. 2.93) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 17 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на БАТЭ Прогнозы на Шериф Прогнозы на Футбол Белоруссии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Шериф»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    БАТЭ
    БАТЭ сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:00 мск. БАТЭ — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 17 Августа 2023 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 21:00 Шериф Шериф
  • Тирасполь
    •

    БАТЭ

    В первом поединке белорусы уступили сопернику со счетом 1:5. Естественно, в подобных случаях отыграться будет крайне проблематично.

    БАТЭ уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов. В обоих поединках с кипрским «Арисом» команда провалилась — 2:6, 3:5.

    Коэффициенты матча БАТЭ — Шериф

    1X2Новым игрокам
  • 3.953.751.87Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три очка. В битве с солигорским «Шахтером» БАТЭ был сильнее (2:0).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Вот только оборона борисовского клуба частенько напоминает проходной двор. 16 пропущенных мячей в трех еврокубковых поединках говорят сами за себя.

    Наверняка белорусы постараются, как минимум, хлопнуть дверью напоследок. БАТЭ явно будет активно искать счастья у ворот соперника.

    «Шериф»

    «Шериф» привычно сильно стартовал в своем чемпионате. В 2 матчах команда смогла добыть 6 очков при разнице мячей 3:0.

    По составу команда выглядит весьма симпатично. Да и вообще, за последние годы «Шериф» приучил своих поклонников к успешным результатам.

  • Как профукать свой талант. Что случилось с Хатемом Бен Арфа?
  • Почему не сложилась карьера бывшего любимца сборной Франции, ПСЖ и «Ньюкасла»
  • 11/08/2023

    • Победа в первой встрече фактически открывает перед «Шерифом» дорогу в следующий раунд. Впрочем, гости явно не собираются расслабляться.

    Свой последний поединок «Шериф» также провел успешно. На выезде со счетом 2:0 удалось переиграть скромную «Спарту» Селемет.

    Нет сомнений, что в этом матче гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Даже при некоторой кадровой ротации «Шериф» должен добиться своего.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шерифа» предлагают — 1.78.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию БАТЭ дают — 4.15, ничья оценена — в 3.94.

    Проблемы белорусов в обороне станут одним из факторов того, что этот поединок станет результативным.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Носкова — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Маннарино — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Стивенс — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькарас — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монтгомери — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Австралия (жен) — Англия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Дэй — Беррейдж
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Флора — Фарул
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч КПР — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.12
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Актобе — Сепси
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    БАТЭ — «Шериф»: прогноз, ставка (2.93), статистика, коэффициенты матча 17.08.2023. Прогнозы на футбол. БАТЭ и «Шериф» огорчат друг друга во втором тайме
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры