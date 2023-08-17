БАТЭ сыграет на своем поле с «Шерифом» в рамках 1/2 финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 17 августа, начало — в 21:00 мск. БАТЭ — «Шериф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

В первом поединке белорусы уступили сопернику со счетом 1:5. Естественно, в подобных случаях отыграться будет крайне проблематично.

БАТЭ уже вылетел из квалификации Лиги чемпионов. В обоих поединках с кипрским «Арисом» команда провалилась — 2:6, 3:5.

Коэффициенты матча БАТЭ — Шериф 1X2Новым игрокам 3.953.751.87Бонус$9500

В предыдущем туре своего чемпионата команда добыла три очка. В битве с солигорским «Шахтером» БАТЭ был сильнее (2:0).

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Вот только оборона борисовского клуба частенько напоминает проходной двор. 16 пропущенных мячей в трех еврокубковых поединках говорят сами за себя.

Наверняка белорусы постараются, как минимум, хлопнуть дверью напоследок. БАТЭ явно будет активно искать счастья у ворот соперника.

«Шериф»

«Шериф» привычно сильно стартовал в своем чемпионате. В 2 матчах команда смогла добыть 6 очков при разнице мячей 3:0.

По составу команда выглядит весьма симпатично. Да и вообще, за последние годы «Шериф» приучил своих поклонников к успешным результатам.

Победа в первой встрече фактически открывает перед «Шерифом» дорогу в следующий раунд. Впрочем, гости явно не собираются расслабляться.

Свой последний поединок «Шериф» также провел успешно. На выезде со счетом 2:0 удалось переиграть скромную «Спарту» Селемет.

Нет сомнений, что в этом матче гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Даже при некоторой кадровой ротации «Шериф» должен добиться своего.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шерифа» предлагают — 1.78.

На викторию БАТЭ дают — 4.15, ничья оценена — в 3.94.

Проблемы белорусов в обороне станут одним из факторов того, что этот поединок станет результативным.

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.93. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.57.