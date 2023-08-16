В среду, 16 августа эстонская «Флора» на своём поле сыграет против румынского «Фарула». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Флора» — «Фарул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флора»

В первом матче «Флора» потерпела разгром со счетом 0:3 на выезде. Таким образом, она, скорее всего, вылетает из еврокубков, ведь ей остается надеяться лишь на чудо.

Чемпион Эстонии уступил в первом раунде Лиги чемпионов польскому «Ракуву» (0:1 и 0:3). Итог — вылет команды в третий отборочный раунд Лиги конференций.

Коэффициенты матча Флора Таллин — Фарул 1X2Новым игрокам 3.403.252.20Бонус$9500

На данный момент клуб активно борется за чемпионский титул. После 23 туров он занимает второе место с отставанием лишь в один балл от лидера «Левадии».

Все прогнозы на Лигу конференций

В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при четырех поражениях и двух ничьих, так что с такой формой ему тем более будет архисложно рассчитывать на успех.

«Фарул»

В первом матче «Фарул» разгромил соперника на своем поле с результатом 3:0, так что теперь ему можно не то что сыграть вничью, а даже проиграть с разницей в два гола, чтобы выйти в следующий раунд.

Чемпион Румынии начал евросезон с Лиги чемпионов — это было противостояне с тираспольским «Шерифом». Однако после поражения в дуэли он перебрался из Лиги чемпионов в Лигу конференций, где прошел армянский «Урарту».

В чемпионате Румынии «Фарул» занимает 6 место, команда скатилась с верхних точек после двух поражений подряд: уступили командам «Политехника Яссы» (1:3) и «Петролул» (2:3). До этого были две победы над ФК «Волунтари» (4:1) и «Геранштадт» (1:0).

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь два поражения (оба — с разницей меньше, чем в два гола) при четырех победах, так что такая форма не сулит сопернику ничего хорошего.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фарул», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех «Флоры» оценивается в 3,28, ничья — в 3,24.

В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,84.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,14, ведь в семи последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.