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    Как «Флора» попрощается с еврокубками?

    «Флора» — «Фарул». Ставка (к. 1.84) прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 16 августа 2023 года

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    «Фарул» разгромил «Флору» в первом матче
    В среду, 16 августа эстонская «Флора» на своём поле сыграет против румынского «Фарула». Это будет ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Флора» — «Фарул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 16 Августа 2023 года
    Флора Таллин
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Флора Таллин 19:00 Фарул Фарул
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Флора»

    В первом матче «Флора» потерпела разгром со счетом 0:3 на выезде. Таким образом, она, скорее всего, вылетает из еврокубков, ведь ей остается надеяться лишь на чудо.

    Чемпион Эстонии уступил в первом раунде Лиги чемпионов польскому «Ракуву» (0:1 и 0:3). Итог — вылет команды в третий отборочный раунд Лиги конференций.

    Коэффициенты матча Флора Таллин — Фарул

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    На данный момент клуб активно борется за чемпионский титул. После 23 туров он занимает второе место с отставанием лишь в один балл от лидера «Левадии».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В семи последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только одну победу при четырех поражениях и двух ничьих, так что с такой формой ему тем более будет архисложно рассчитывать на успех.

    «Фарул»

    В первом матче «Фарул» разгромил соперника на своем поле с результатом 3:0, так что теперь ему можно не то что сыграть вничью, а даже проиграть с разницей в два гола, чтобы выйти в следующий раунд.

    Чемпион Румынии начал евросезон с Лиги чемпионов — это было противостояне с тираспольским «Шерифом». Однако после поражения в дуэли он перебрался из Лиги чемпионов в Лигу конференций, где прошел армянский «Урарту».

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    • В чемпионате Румынии «Фарул» занимает 6 место, команда скатилась с верхних точек после двух поражений подряд: уступили командам «Политехника Яссы» (1:3) и «Петролул» (2:3). До этого были две победы над ФК «Волунтари» (4:1) и «Геранштадт» (1:0).

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел лишь два поражения (оба — с разницей меньше, чем в два гола) при четырех победах, так что такая форма не сулит сопернику ничего хорошего.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Фарул», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех «Флоры» оценивается в 3,28, ничья — в 3,24.

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    В пяти из шести последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,84.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,14, ведь в семи последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Флора» — «Фарул»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 16.08.2023. Прогнозы на футбол. Как «Флора» попрощается с еврокубками?
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