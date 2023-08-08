Во вторник, 8 августа «Астана» на своём поле сыграет против «Лудогорца». Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Начало — в 17:00 (мск). «Астана» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

«Астана» оказалась в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов. Во втором отборочном раунде чемпион Казахстана уступил лучшей команде Хорватии — «Динамо» Загреб (0:6 — поражение по сумме двух матчей).

До этого «Астана» в тяжелой борьбе нанесал поражение «Динамо» Тбилиси (3:2 — по сумме двух игр) — это было в первом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Во внутреннем чемпионате «Астана» буквально буксует. В 17-м туре «астанчане» проиграли на выезде «Кызыл-Жару» (0:1). А домашнюю игру против «Окжетпес» перенесли в связи с участием команды в квалификации Лиги Европы.

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В турнирной таблице у «Астаны» 39 набранных очков. От лидера казахстанской Премьер-лиги — команды «Ордабасы» отставание составляет 3 пункта.

«Лудогорец»

Чемпион Болгарии тоже участвовал в Лиге чемпионов. «Лудогорец» дошел до второго раунда, обыграв клуб «Балкани» (4:2 — по сумме двух встреч). Но во второй стадии отбора «Лудогорец» уступил лучшей команде Словении — «Олимпии» (2:3).

Постепенно набирает обороты чемпионат Болгарии. В игре 4-го тура «Лодогорец» уничтожил соперника — «Ботев» (5:0). В воскресенье, 13 августа «Лодогорец» дома сыграет против ЦСКА из Софии.

В чемпионате «Лудогорец» идет на 5-месте, набрав после трех проведенных встреч 6 очков. От идущего на первом месте «Локомотива», отставание составляет 4 очка.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» можно поставить за 2.88, ничью оценивают в 3.42. А на победу «Лудогорца» — 2.65.

Прогноз: «Астана» испытвает большие трудности в линии атаки. Чемпион Казахстана редко забивает, но много пропускает. Таким шансом может воспользоваться чемпион Болгарии.

Ставка: Победа «Лудогорца» с коэффициентом 2.65.

Альтернативный прогноз: А еще можно рискнуть в пользу обороны команды «Лудогорец», что чемпион Болгарии не пропустит.

Альтернативная ставка: Обе забьют: нет с коэффициентом 1.92.