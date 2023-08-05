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    «Красные дьяволы» начнут без прелюдий

    «Манчестер Юнайтед» — «Ланс». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 5 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ланс»
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    Рафаэль Варан
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 августа, начало — в 14:45 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 05 Августа 2023 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 14:45 Ланс Ланс
  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в предыдущем сезоне выступил не столь ярко. Манкунианцы финишировали на 3 месте в АПЛ.

    Нынешним летом команда провела уже 6 контрольных поединков. В них «Манчестер Юнайтед» добыл 3 победы, трижды же уступив.

    Последний спарринг получился для команды Эрика тен Хага неудачным. Манкунианцы уступили дортмундской «Боруссии» (2:3).

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    До того было еще и поражение от мадридского «Реала» (0:2). Более того, манкунианцы уступили еще и скромному «Рексему» (1:3).

    Наверняка в этой встрече «Манчестер Юнайтед» постарается прервать свою трехматчевую серию из поражений. Ждем от англичан острых атак!

    «Ланс»

    Эта команда провела весьма качественный минувший сезон. В лиге 1 «Ланс» финишировал на 2 месте, отстав от чемпиона ПСЖ на 10 очков.

    Сейчас же французы активно участвуют в спаррингах. В 6 контрольных матчах команда выиграла дважды при четырех паритетах.

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    • Последний свой поединок команда вновь свела вничью. «Ланс» расписал сухую мировую с «Торино».

    Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальный состав. «Ланс» явно желает проверить свои силы на фоне столь статусного оппонента.

    Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. А уж контратаковать «Ланс» умеет!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.59.

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    На викторию «Ланса» дают — 4.83, ничья оценена — в 3.75.

    «Манчестер Юнайтед» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же явно намеревается прервать серию из трех поражений.

    Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.88.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 05.08.2023. Прогнозы на футбол. «Красные дьяволы» начнут без прелюдий
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