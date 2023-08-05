«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 августа, начало — в 14:45 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в предыдущем сезоне выступил не столь ярко. Манкунианцы финишировали на 3 месте в АПЛ.

Нынешним летом команда провела уже 6 контрольных поединков. В них «Манчестер Юнайтед» добыл 3 победы, трижды же уступив.

Последний спарринг получился для команды Эрика тен Хага неудачным. Манкунианцы уступили дортмундской «Боруссии» (2:3).

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До того было еще и поражение от мадридского «Реала» (0:2). Более того, манкунианцы уступили еще и скромному «Рексему» (1:3).

Наверняка в этой встрече «Манчестер Юнайтед» постарается прервать свою трехматчевую серию из поражений. Ждем от англичан острых атак!

«Ланс»

Эта команда провела весьма качественный минувший сезон. В лиге 1 «Ланс» финишировал на 2 месте, отстав от чемпиона ПСЖ на 10 очков.

Сейчас же французы активно участвуют в спаррингах. В 6 контрольных матчах команда выиграла дважды при четырех паритетах.

Последний свой поединок команда вновь свела вничью. «Ланс» расписал сухую мировую с «Торино».

Наверняка на этот поединок тренерский штаб выпустит оптимальный состав. «Ланс» явно желает проверить свои силы на фоне столь статусного оппонента.

Номинальные гости явно будут действовать вторым номером. А уж контратаковать «Ланс» умеет!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Юнайтед» предлагают — 1.59.

На викторию «Ланса» дают — 4.83, ничья оценена — в 3.75.

«Манчестер Юнайтед» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, к тому же явно намеревается прервать серию из трех поражений .

Наш прогноз — Победа «Манчестер Юнайтед» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.12. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.88.