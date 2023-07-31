В рамках 17-го тура чемпионата Швеции по футболу «Мальме» на своем поле сыграет против «Вернаму». Встреча, которая пройдет 31 июля, начнется в 20:00 по мск. «Мальме» — «Вернаму»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальме»

«Мальме» слабо выступил в прошлом чемпионате Швеции, финишировав аж на седьмой позиции и пролетел мимо еврокубков. В этом же сезоне он намерен реабилитироваться.

На текущий момент «небесно-голубые» идут третьими турнирной таблицы, набрав в 16 проведенных игра 35 баллов и отстают от лидирующего «Эльфсборга» на четыре пункта при игре в запасе.

Коллектив за всю турнирную дистанцию смог отпраздновать 11 викторий, а также трижды уступал и дважды играл вничью. К этому же поединку он походит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва дважды проиграл, а затем расписал выездную мировую с «АИКом» 0:0.

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В родных стенах «Мальме» в этом чемпионате выступает очень даже неплохо, выиграв шесть поединков из восьми проведенных при одном мировом исходе и фиаско.

«Вернаму»

«Вернаму» в этом сезоне наверняка предстоит весту борьбу за выживание. На данный момент он с 19 очками идет на 11 строке, но опасной зоны оторвался всего на пять пунктов.

«Сине-белые» за 16 проведенных встреч смогли отпраздновать шесть победных результатов, один поединок свели вничью и девять матчей проиграли, разница мячей 16:20.

Коллектив весьма успешно провел четыре минувшие игры чемпионата, где раз уступил при одной мировой и двух выигрышах. Один из них был в прошлом туре дома над действующим чемпионом «Хеккеном» 1:0.

Вне родных стен «Вернаму» выступает даже лучше, чем дома. Вдали от дома он добился трех викторий, раз сыграл вничью и потерпели четыре неудачи.

«Мальме» еще ни разу не уступал «Вернаму» в истории их противостояний, выиграв три раза при двух ничейных исходах.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Мальме» предлагают — 1.33.

На викторию «Вернаму» дают — 8.90, ничья оценена — в 5.40.

Прогнозируем, что «Мальме» наконец-то прервет свою серию без побед, уверенно обыграв такого удобного для них соперника на своем поле.

И ожидаем, что первый гол не заставит себя долго ждать и будет проведен до 15-й минуты встречи.