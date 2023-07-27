В четверг, 27 июля «Ворскла» сыграет против грузинской команды «Дила». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Ворскла» — «Дила»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» в минувшем сезоне украинского чемпионата заняла итоговое пятое место. Эта позиция позволила полтавской команды квалифицироваться во второй раунд Лиги конференций.

В сезоне 2022/2023 «Ворскла» также играла во втором раунде ЛК, но проиграла шведскому АИКу (3:4 — проигрыш в дополнительное время).

Коэффициенты матча Ворскла — Дила Гори 1X2Новым игрокам 1.883.454.30Бонус$9500

«Ворскла» провеля ряд товарищеских встреч и в большинстве одержала победы. Так были обыграны польские клубы «Бельско-Бяла» (4:3), «Полония» (4:1) и украинский коллектив «Полтава» (3:2).

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А ещё сыграли вничью с польским клубом «Тыхы 71» (2:2) и проиграли украинской «Александрии» (1:2).

«Дила»

«Дила» прервала черную полосу игр, которая состояла из четырех матчей, включая первый поединок в Лиге конференций против словакой командой «Дунайска Стреда».

В проигрышную серию грузинской команды входили игры против ФК «Дунайска Стреда» (1:2), «Торпедо» Кутаиси (0:1 и 0:1) и «Динамо» Тбилиси (1:2).

Команды выходит на победную тропу, после успешной игры «Дилы» в ответном матче Лиги конференций, в котором футболисты «Гори» переиграли словаком (2:0).

Прошлое участие клуба «Дила» в еврокубках завершилось, так и не начавшись. Грузинская команда проиграла финскому КуПСу (0:0 — ничья дома и 0:2 — поражение в гостях).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Ворсклы» можно поставить за 1.79, ничью оценивают в 3.64. А на победу «Дилы» — 4.48.

Прогноз: «Ворскла» — фаворит пары, пятый клуб Украины вряд ли упустит победу в дуэли с «Дилой».

Ставка: Фора «Ворсклы» (-1) с коэффициентом 2.45.

Альтернативный прогноз: В среднем за игру футболисты «Ворсклы» забивают три мяча. Можно предположить, что игра получится яркой и богатой на голы.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.84.