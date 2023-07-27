ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Ротация Семака и дебют Фернандеса. «Зенит» на классе обыграл «Ахмат» Мойсес КайседоВзлет Мойсеса Кайседо: «Он был создан для больших клубов» Килиан МбаппеЗабудьте о Роналду и Бензема. Переход Мбаппе в Саудовскую Аравию изменит все
  • 07:00
    • Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Атланту»
    Все новости спорта

    «Ворскла» не даст слабину в противостоянии с «Дилой»?

    «Ворскла» — «Дила». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Ворскла Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Дила»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    АИК — «Ворскла»
    В четверг, 27 июля «Ворскла» сыграет против грузинской команды «Дила». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 (мск). «Ворскла» — «Дила»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    Ворскла
  • Полтава
    •  Ворскла 20:30 Дила Гори Дила Гори
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Ворскла»

    «Ворскла» в минувшем сезоне украинского чемпионата заняла итоговое пятое место. Эта позиция позволила полтавской команды квалифицироваться во второй раунд Лиги конференций.

    В сезоне 2022/2023 «Ворскла» также играла во втором раунде ЛК, но проиграла шведскому АИКу (3:4 — проигрыш в дополнительное время).

    Коэффициенты матча Ворскла — Дила Гори

    1X2Новым игрокам
  • 1.883.454.30Бонус$9500
    •

    «Ворскла» провеля ряд товарищеских встреч и в большинстве одержала победы. Так были обыграны польские клубы «Бельско-Бяла» (4:3), «Полония» (4:1) и украинский коллектив «Полтава» (3:2).

    Все прогнозы на футбол

    А ещё сыграли вничью с польским клубом «Тыхы 71» (2:2) и проиграли украинской «Александрии» (1:2).

    «Дила»

    «Дила» прервала черную полосу игр, которая состояла из четырех матчей, включая первый поединок в Лиге конференций против словакой командой «Дунайска Стреда».

    В проигрышную серию грузинской команды входили игры против ФК «Дунайска Стреда» (1:2), «Торпедо» Кутаиси (0:1 и 0:1) и «Динамо» Тбилиси (1:2).

  • Трансферный дайджест. 18 — 24 июля
  • Сага по Мбаппе, Верратти и Захарян сменят команды, Коло-Муани нарасхват
  • 24/07/2023

    • Команды выходит на победную тропу, после успешной игры «Дилы» в ответном матче Лиги конференций, в котором футболисты «Гори» переиграли словаком (2:0).

    Прошлое участие клуба «Дила» в еврокубках завершилось, так и не начавшись. Грузинская команда проиграла финскому КуПСу (0:0 — ничья дома и 0:2 — поражение в гостях).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке верят в хозяев. На победу «Ворсклы» можно поставить за 1.79, ничью оценивают в 3.64. А на победу «Дилы» — 4.48.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз: «Ворскла» — фаворит пары, пятый клуб Украины вряд ли упустит победу в дуэли с «Дилой».

    Ставка: Фора «Ворсклы» (-1) с коэффициентом 2.45.

    Альтернативный прогноз: В среднем за игру футболисты «Ворсклы» забивают три мяча. Можно предположить, что игра получится яркой и богатой на голы.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.13
  • Прогноз на матч Путинцева — Нимайер
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Риера — Кочиаретто
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Корпач — Сэвилл
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Удварди — Лис
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Андреева — Бондар
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рус — Подорошка
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мария — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Викмайер — Мартинцова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аванесян — Паке
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кужмова — Носкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лайон Сити Сейлорс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рууд — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ворскла» — «Дила»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Ворскла» не даст слабину в противостоянии с «Дилой»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры