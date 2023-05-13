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    Команды сыграют низовой матч?

    «Унион» — «Фрайбург». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Бундеслига, 13 мая 2023 года

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    «Унион»
    «Унион» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 16:30 мск. «Унион» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 13 Мая 2023 года
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    •  Унион 16:30 Фрайбург Фрайбург
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    «Унион»

    За 3 тура до конца чемпионата команда борется за попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. После 31-го тура Бундеслиги «Унион» занимает 4-е место в турнирной таблице и отстает от 3-й строчки на один балл.

    Команда является одним из лидеров немецкого чемпионата. Главный козырь «Униона» — оборона. Команда пропустила меньше всех в лиге (32 гола в 31-м матче). Даже у «Баварии» 34 пропущенных мяча.

    Коэффициенты матча Унион — Фрайбург

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    В последних 5-и матчах в Бундеслиги «Унион» выступает не так стабильно. Команда выиграла только менхенгладбахскую «Боруссию» (1:0), дважды сыграли вничью и столько же раз проиграли. При этом, в столь неудачный период команда пропустила только 4 гола при 3-х забитых.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Стоит отметить, что «Унион» не проиграл ни одного матча на своем поле. За 15 поединков команда победила в 9-и случаях и 6 раз сыграла вничью. За 15 встреч на своем поле «Унион» пропустил только 9 голов.

    «Фрайбург»

    Команда занимает 5-е место в Бундеслиге, находясь в зоне Лиги Европы. «Фрайбург» ведет отчаянную борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов и предстоящий матч против «Униона» во многом является определяющим.

    Команда проводит успешный сезон, но вся борьба еще впереди. «Фрайбург» имеет столько же очков, сколько и у «Униона» (56). К тому же, команда может обогнать «Лейпциг», который находится на 3-й строчке (57 очков).

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    • В последних 5-и встречах Бундеслиги «Фрайбург» проиграл «Баварии» (0:1) и «Лейпцигу» (0:1), а также трижды победил. В одном из последних матчей команда разгромила «Шальке» (4:0).

    Стоит отметить, что игроки «Фрайбурга» специалисты по игре на чужом поле. Команда занимает 2-е место в лиге по этому показателю, уступая лишь «Баварии». В последних 5-и гостевых встречах «Фрайбург» трижды победил и два раза сыграл вничью.

    В 15-м туре Бундеслиги «Фрайбург» на своем поле разгромил «Унион» (4:1), забив все 4 гола в ворота соперника еще в первом тайме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Унион», коэффициент на победу которой равен 2.23. Успех «Фрайбурга» оценивается в 3.55, ничья — в 3.25.

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    Эта встреча во многом станет определяющей с точки зрения турнирного положения. Можно предположить, что команды сыграют низовой матч, а в первом тайме и вовсе сыграют по нулям.

    Поставим на то, что «Унион» и «Фрайбург» забьют не больше двух голов с коэффициентом 2.03.

    Также сделаем ставку на то, что «Фрайбург» не пропустит во 2-м тайме за 1.94.

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    «Унион» — «Фрайбург»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. Команды сыграют низовой матч?
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