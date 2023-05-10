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    Жодинцы быстро разделаются со «Славией»

    «Торпедо-БелАЗ» — «Славия». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, Кубок Белоруссии, 10 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Славия»
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    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле со «Славией» в рамках 1/2 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 10 мая, начало — в 18:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Славия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 10 Мая 2023 года

    «Торпедо-БелАЗ»

    Эта команда начала чемпионат вполне пристойно. Нынешнее 3 место можно считать успешной диспозицией для жодинцев.

    Главной проблемой команды является слабая реализация. В 6 матчах игроки «Торпедо-БелАЗ» забили всего лишь 7 мячей.

    В своем предыдущем поединке команда потеряла два важнейших балла. Дома жодинцы не сумели одолеть «Слуцк» (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи со «Славией» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков торпедовцы выиграли трижды при двух ничьих.

    «Торпедо-БелАЗ» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Да и минимальная победа в первом полуфинальном матче дает команде неплохие перспективы для выхода в финал.

    «Славия»

    «Славия» привычно выступает без особых успехов. Ныне команда занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

    Причем главным бичом команды является слабая атака. В 9 матчах игроки «Славии» отличились всего лишь 7 точными ударами.

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    • Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Славия» на выезде с минимальным счетом переиграла «Ислочь».

    Клуб из Мозыря мечтает о кубковом финале. Однако для этого команде нужно сконцентрироваться на улучшении атакующих показателей.

    Наверняка «Славия» не сдастся без боя. Правда, пока непонятно, за счет чего гости смогут вскрыть надежную оборону торпедовцев.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Торпедо-БелАЗ» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Славии» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.48.

    «Торпедо-БелАЗ» традиционно успешно противостоит «Славии», и наверняка постарается быстро снять все вопросы относительно выхода в финал.

    Наш прогноз — Победа «Торпедо-БелАЗ» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Фора «Торпедо-БелАЗ» -1.5 за 3.10.

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    «Торпедо-БелАЗ» — «Славия»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 10.05.2023. Прогнозы на футбол. Жодинцы быстро разделаются со «Славией»
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