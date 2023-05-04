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    Смогут ли «попугаи» устоять в Севилье?

    «Севилья» — «Эспаньол». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 4 мая 2023 года

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    «Эспаньол»
    В четверг, 4 мая, «Севилья» на своем поле сыграет против «Эспаньола» в 33-м туре испанской Примеры. Начало поединка намечено на 20:30 по мск. «Севилья» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Мая 2023 года
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    «Севилья»

    «Севилья» неоднозначно проводит этот сезон. На евроарене команда выступает успешно и претендует на победу в Лиге Европы, дойдя уже до полуфинала, выбив в 1/4 финала «МЮ».

    А вот в чемпионате Испании «нервионцы» находятся в середине турнирной таблицы с 41 баллом и особо улучшить свое положение не смогут, но в то же время и от зоны вылета оторвались на десять пунктов.

    Коэффициенты матча Севилья — Эспаньол

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    В своей последней проведенной игре андалузцы неожиданно дома проиграли со счетом 0:2 «Жироне» в Примере. И этой неудачей они прервали свою 7-матчевую серию без фиаско, в которой одержали пять викторий.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своей территории в текущем чемпионате страны «Севилья» смогла выиграть шесть встреч из девяти последних при одном мировом исходе и двух поражениях.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. За шесть туров до финиша он с 31 баллом находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на два очка.

    «Попугаи» в минувшем туре первенства смогли нанести на своем поле поражение соседу по турнирке «Хетафе» со счетом 1:0. И этим они прервали свою 8-матчевую серию без побед.

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    • В этот неудачный период клуб из Барселоны расписал одну мировую и потерпел аж семь поражений. Причем во всех проигранных матчах он смог отличиться.

    В отрезке семи встреч вдали от дома в рамках чемпионата у каталонцев шесть поражений и одна победа. Причем пять последних игр в гостях они проиграли.

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    В первом круге «нервионцы» на выезде одолели «попугаев» со счетом 3:2, а на поле Севильи пять из семи последних встреч остались за хозяевами при двух ничьих.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.83, победа «Эспаньола» — 4.20, ничья — 3.60.

    Каталонцы хоть и находятся в нижней части турнирной таблицы, но исправно забивают почти в каждой игре, а «Севилья» вряд ли и второй домашней игре не сможет забить. В общем, прогнозируем обмен голами.

    Также ожидаем, что «Эспаньол» сможет разжиться здесь баллами и ставим на гостей с Х.

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    «Севилья» — «Эспаньол»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «попугаи» устоять в Севилье?
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