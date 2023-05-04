«Севилья»
«Севилья» неоднозначно проводит этот сезон. На евроарене команда выступает успешно и претендует на победу в Лиге Европы, дойдя уже до полуфинала, выбив в 1/4 финала «МЮ».
А вот в чемпионате Испании «нервионцы» находятся в середине турнирной таблицы с 41 баллом и особо улучшить свое положение не смогут, но в то же время и от зоны вылета оторвались на десять пунктов.
Коэффициенты матча Севилья — Эспаньол
В своей последней проведенной игре андалузцы неожиданно дома проиграли со счетом 0:2 «Жироне» в Примере. И этой неудачей они прервали свою 7-матчевую серию без фиаско, в которой одержали пять викторий.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своей территории в текущем чемпионате страны «Севилья» смогла выиграть шесть встреч из девяти последних при одном мировом исходе и двух поражениях.
«Эспаньол»
«Эспаньол» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. За шесть туров до финиша он с 31 баллом находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на два очка.
«Попугаи» в минувшем туре первенства смогли нанести на своем поле поражение соседу по турнирке «Хетафе» со счетом 1:0. И этим они прервали свою 8-матчевую серию без побед.
В этот неудачный период клуб из Барселоны расписал одну мировую и потерпел аж семь поражений. Причем во всех проигранных матчах он смог отличиться.
В отрезке семи встреч вдали от дома в рамках чемпионата у каталонцев шесть поражений и одна победа. Причем пять последних игр в гостях они проиграли.
В первом круге «нервионцы» на выезде одолели «попугаев» со счетом 3:2, а на поле Севильи пять из семи последних встреч остались за хозяевами при двух ничьих.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.83, победа «Эспаньола» — 4.20, ничья — 3.60.
Каталонцы хоть и находятся в нижней части турнирной таблицы, но исправно забивают почти в каждой игре, а «Севилья» вряд ли и второй домашней игре не сможет забить. В общем, прогнозируем обмен голами.
Также ожидаем, что «Эспаньол» сможет разжиться здесь баллами и ставим на гостей с Х.