В четверг, 4 мая, «Севилья» на своем поле сыграет против «Эспаньола» в 33-м туре испанской Примеры. Начало поединка намечено на 20:30 по мск. «Севилья» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» неоднозначно проводит этот сезон. На евроарене команда выступает успешно и претендует на победу в Лиге Европы, дойдя уже до полуфинала, выбив в 1/4 финала «МЮ».

А вот в чемпионате Испании «нервионцы» находятся в середине турнирной таблицы с 41 баллом и особо улучшить свое положение не смогут, но в то же время и от зоны вылета оторвались на десять пунктов.

Коэффициенты матча Севилья — Эспаньол 1X2Новым игрокам 1.803.604.50Бонус$9500

В своей последней проведенной игре андалузцы неожиданно дома проиграли со счетом 0:2 «Жироне» в Примере. И этой неудачей они прервали свою 7-матчевую серию без фиаско, в которой одержали пять викторий.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своей территории в текущем чемпионате страны «Севилья» смогла выиграть шесть встреч из девяти последних при одном мировом исходе и двух поражениях.

«Эспаньол»

«Эспаньол» ведет борьбу за сохранение прописки в элитном испанском дивизионе. За шесть туров до финиша он с 31 баллом находится в зоне вылета, но от безопасной строки отстает всего на два очка.

«Попугаи» в минувшем туре первенства смогли нанести на своем поле поражение соседу по турнирке «Хетафе» со счетом 1:0. И этим они прервали свою 8-матчевую серию без побед.

В этот неудачный период клуб из Барселоны расписал одну мировую и потерпел аж семь поражений. Причем во всех проигранных матчах он смог отличиться.

В отрезке семи встреч вдали от дома в рамках чемпионата у каталонцев шесть поражений и одна победа. Причем пять последних игр в гостях они проиграли.

В первом круге «нервионцы» на выезде одолели «попугаев» со счетом 3:2, а на поле Севильи пять из семи последних встреч остались за хозяевами при двух ничьих.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 1.83, победа «Эспаньола» — 4.20, ничья — 3.60.

Каталонцы хоть и находятся в нижней части турнирной таблицы, но исправно забивают почти в каждой игре, а «Севилья» вряд ли и второй домашней игре не сможет забить. В общем, прогнозируем обмен голами.

Также ожидаем, что «Эспаньол» сможет разжиться здесь баллами и ставим на гостей с Х.