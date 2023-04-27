27 апреля в ответном поединке 1/2 финала Кубка Италии флорентийская «Фиорентина» на своем поле сыграет против «Кремонезе». Начало — в 22:00 по мск. «Фиорентина» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Первый матч этих соперников, который прошел в начале текущего месяца на поле «Кремонезе», завершился комфортной викторий «Фиорентины» со счетом 2:0.

Еще ранее в этом кубковом розыгрыше «фиалки» поочередно справились с «Сампдорией» и «Торино», одолев этих соперников на своем поле с минимальным счетом 1:0 и 2:1 соответственно.

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К данной же игре «Фиорентина» подходит с серией из двух фиаско с одинаковым счетом по 2:3. В этот период он уступил «Монце» в чемпионате и польскому «Леху» в Лиги конференций, но прошел в полуфинал.

Календарь и таблица Серии А

Стоит отметить, что этими неудачами «Фиорентина» прервала свою длительную безпроигрышную серию. В турнирной таблице Серии А она идет на десятой позиции, отставая от восьмой на два очка.

«Кремонезе»

«Кремонезе» взял свой стар в текущем Кубке Италии еще с 1/32 финала. Если на первых двух этапах коллектив справился с командами из низших лиг, то в последующих двух он выбил грандов итальянского футбола.

В 1/8 финала «тигры» в серии пенальти одолели «Наполи» на его поле (2:2 в основное время), а в четвертьфинале переиграли уже в основное время в Риме «Рому» — 2:1.

Что касаемо Серии А, тот там « серо-красные» идут в зоне вылета и вряд ли смогут избежать понижения в классе, ведь отставание от безопасной строки за семь туров до финиша составляет восемь баллов.

На выходных «Кремонезе» проиграл на выезде в матче чемпионата «Удинезе» со счетом 0:3, а перед этим коллектив добыл две виктории подряд, но каждый раз с минимальной разницей.

«Фиорентина» удачно играет «Кремонезе» и выиграла в четырех последних очных противостояниях, в том числе и дважды в этом сезоне по 2:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фиорентины» — 1.33, победа «Кремонезе» — 8.50, ничья — 5.50.

Проход: «Фиорентины» — 1.01; «Кремонезе» — 41.00.

«Кремонезе» вряд ли сможет отыграть гандикап в два мяча, но наверняка постарается хотя бы попытаться это сделать, учитывая его кубковый характер, и пойдет большими силами в атаку, оголяя тылы, что вполне может принести голы в обе стороны.