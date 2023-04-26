26 апреля в рамках 31-го тура испанской Примеры «Хетафе» сыграет против «Альмерии». Начало поединка запланировано на 20:30 по мск. «Хетафе» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

Команда ведет борьбу за выживание в испанской Примере. «Хетафе» занимает 16-е место в турнирной таблице с 31-м баллом в активе, опережая зону вылета лишь на одно очко.

За 8 туров до конца чемпионата команда поставила себя в сложное положение. Сейчас необходимо набирать очки в каждом матче, а предстоящая встреча с «Альмерией» во много станет определяющей.

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В последних 5-и матчах в Примере у «Хетафе» дела шли не лучшим образом. Команда выиграла лишь один матч у «Севильи» (2:0), дважды проиграла и столько же раз сыграла вничью.

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Стоит отметить, что в одном из последних туров «Хетафе» сыграл вничью с «Барселоной» (0:0). Команда не дала каталонцам нанести большое количество ударов по своим воротам (3 удара).

«Хетафе» является одной из худших команд в лиге по результатам домашних встреч, выиграв всего 5 матчей из 15-и на своем поле. Несмотря на это, за последние 5 домашних поединков команда трижды победила и дважды сыграла вничью.

«Альмерия»

Команда находится в непростом положении, находясь на границе с зоной вылета. «Альмерия» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры и имеет такое же количество баллов (30), сколько и «Валенсия», которая находится в красной зоне.

Команда занимает предпоследнее место в лиге по игре в обороне — 52 пропущенных мяча за 30 матчей, хуже только у «Эльче» (61).

В последнее время «Альмерия» также как и «Хетафе» выступает с переменным успехом. За последние 5 встреч команда выиграла всего один раз в принципиальном матче с «Валенсией» (2:1), дважды проиграла и столько же раз сыграла вничью.

В 14-м туре испанской Примеры команды уже встречались между собой. В том матче «Альмерия» выиграла у «Хетафе» (1:0), забив единственный гол на 22-й минуте.

Стоит отметить, что команда ужасно играет на чужом поле, занимая последнее место по этому показателю. За 14 гостевых матчей команда ни разу не выиграла, проиграв 10 встреч.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Хетафе», коэффициент на победу которого равен 1.91. Успех «Альмерии» оценивается в 4.40, ничья — в 3.45.

«Альмерия» не лучшим образом проводит гостевые матчи. Можно предположить, что «Хетафе» одержит победу в принципиальном противостоянии.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Хетафе» за 1.91.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Хетафе» 1.5 больше за 2.19.