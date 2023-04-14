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    «Славия» начнет без раскачки

    «Славия» Мозырь — «Сморгонь». Прогноз, ставка (к. 2.36) на футбол, чемпионат Белоруссии, 14 апреля 2023 года

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    «Славия» Мозырь
    «Славия» Мозырь сыграет на своем поле со «Сморгонью» в рамках 4-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 19:00 мск. «Славия» Мозырь — «Сморгонь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 14 Апреля 2023 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 19:00 Сморгонь Сморгонь
  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Славия» Мозырь

    Эта команда новый чемпионат начала не столь уверенно. На данный момент «Славия» Мозырь находится на 9 месте в таблице.

    Команда Ивана Биончика забила всего 1 мяч в 3 матчах. А вот пропускает «Славия» чаще — 3 мяча.

    В своем последнем поединке «Славия» Мозырь добыла премьерную победу в чемпионате. На выезде команда минимально обыграла брестское «Динамо».

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    «Славия» Мозырь традиционно успешно противостоит «Сморгони». Из 5 последних очных поединков выиграно 3 при 2 паритетах.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Славия» Мозырь явно намерена обыграть более скромного оппонента.

    «Сморгонь»

    Эта команда стартовала в чемпионате не столь удачно. «Сморгонь» находится на 10 месте с 3 набранными очками в активе.

    «Сморгонь» забила 2 мяча в 3 турах. А вот оборона команды частенько дает сбои: 6 пропущенных мячей.

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    • В предыдущем туре «Сморгонь» не сумела добыть даже балл. Дома команда потерпела разгромное поражение от «Ислочи» (0:4).

    Единственная виктория случилась в матче с «Белшиной» (1:0). А вот в матчах с более крепкими соперниками «Сморгонь» испытывает заметные сложности.

    Гости в этом поединке явно будут больше обороняться, чем атаковать. Правда, последняя победа над «Славией» случилась почти 12 лет назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Славии» Мозырь предлагают — 1.81.

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    На викторию «Сморгони» дают — 4.44, ничья оценена — в 3.60.

    Команда Биончика выглядит сильнее соперника, и уж точно начнет встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Славии» Мозырь в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.08.

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    «Славия» Мозырь — «Сморгонь»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. «Славия» начнет без раскачки
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