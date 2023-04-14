«Ислочь» сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 4-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 17:00 мск. «Ислочь» — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

Эта команда новый чемпионат начала вполне прилично. На данный момент «Ислочь» находится на 3 месте в таблице.

Команда довольно результативно атакует. В 3 турах чемпионата Белоруссии игроки клуба забили уже 7 мячей.

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В своем последнем поединке «Ислочь» добыла уверенную победу. На выезде команда буквально смела с газона «Сморгонь» (0:4).

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«Ислочь» традиционно неудачно противостоит «Белшине». Из 5 последних очных поединков выиграно 4 при одной коллизии.

В этой встрече хозяева наверняка будут активны в атаке. «Ислочь» явно постарается забить быстрый мяч.

«Белшина»

Бобруйчане нынешний сезон начали не столь удачно. Команда находится на 13 месте с 1 набранным пунктом по итогам 2 сыгранных поединков.

«Белшина» еще не забили ни одного мяча. Правда, пропустили бобруйчане лишь 1 раз в двух матчах.

В предыдущем туре «Белшина» разжилась одним баллом. Дома команда не дала себя обыграть «Торпедо-БелАЗу» (0:0).

Проблемы команды в атаке были заметны в кубковых матчах. В 1/4 финала Кубка Белоруссии бобруйчане по сумме двух встреч уступили БАТЭ со счетом 0:10.

Гости в этом поединке намерены взять хотя бы балл. Очевидно, бобруйчане выберут на этот поединок сугубо оборонительную тактику.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ислочи» предлагают — 1.54.

На викторию «Белшины» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.14.

«Ислочь» неплохо действует в плане реализации, и уж точно начнет встречу с активных атак .

Наш прогноз — Победа «Ислочи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.06. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.84.