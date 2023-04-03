«Валенсия» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Эта команда нынешний сезон проводит крайне неуверенно. «Валенсия» находится в самом эпицентре борьбы за выживание.

Текущая 18 позиция — вылетающая, но «летучие мыши» лишь на 1 балл отстают от спасительного 17 места. Правда, 14 поражений, все же, многовато.

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В своем предыдущем поединке «Валенсия» вновь огорчила результатом. На выезде левантийцы уступили мадридскому «Атлетико» (3:0).

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Левантийцы уже 4 с половиной года не обыгрывали «Райо Вальекано». Чем не мотивация поправить неудачную статистику?!

Так что ждем от «летучих мышей» активных атак. Быть может, блеснет давненько не забивавший Эдинсон Кавани?!

«Райо Вальекано»

Эта команда проводит вполне себе приличный сезон. На текущий момент «Райо Вальекано» занимает 8 место в таблице.

«Райо Вальекано» намерен побороться за выход в еврокубки. Вот только для этого нужно срочно прибавлять в плане реализации, ведь забито всего 30 мячей.

Свой последний поединок команда провела не столь успешно. «Райо Вальекано» не смог одолеть «Жирону» (2:2).

Команда не побеждает уже почти 2 месяца. Да и поражения от «Сельты» (3:0) и «Кадиса» (1:0) явно ударили по самолюбию.

Гости явно намерены добыть хотя бы балл. «Райо Вальекано» мотивирован вернуться в гонку попадание в топ-6.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.10.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.20.

Левантийцы максимально настроены как можно скорее выбраться из опасной зоны , да и вообще, «Валенсия» давно не обыгрывала «Райо Вальекано».

Наш прогноз — Победа «Валенсии». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.