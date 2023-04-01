«Интер» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 28-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 19:00 мск. «Интер» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

Команда Симоне Индзаги находится на 3 месте. Вот только шансы на Скудетто уже фактически приравнялись к нулю.

Главной проблемой команды является слабая результативность. Игроки «Интера» в 27 матчах забили всего лишь 47 мячей.

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В своем предыдущем поединке миланцы потерпели поражение. Дома команда минимально уступила «Ювентусу».

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Матчи с «фиалками» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Интер» выиграл трижды.

Сейчас команда проводит крайне нестабильный отрезок. Серия из 3 матчей кряду без побед явно угнетает.

«Фиорентина»

Флорентийцы находятся на привычном для себя 9 месте в турнирной таблице. Зато оборона «фиалок» относительно монолитна, дав сбой 31 раз.

А вот с атакой у флорентийцев явно не складывается. В 27 поединках «Фиорентина» забила всего лишь 32 мяча.

Свой последний поединок команда провела продуктивно. «Фиорентина» дома минимально переиграла «Лечче».

Более того, «фиалки» сейчас на заметном подъеме. Последняя виктория стала для команды седьмой (!) подряд.

«Фиорентина» наверняка не будет отсиживаться в тылах. Гости явно едут на «Сан-Сиро» за зачетными баллами.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Интера» предлагают — 1.67.

На викторию «Фиорентины» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.75.

Флорентийцы проводят весьма успешный отрезок , и наверняка добудут очки в матче с оппонентом, испытывающим кризис.

Наш прогноз — Победа «Фиорентины» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.10.