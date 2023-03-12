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    Приблизится ли «Вильярреал» к «Бетису»?

    «Вильярреал» — «Бетис». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Примера, 12 марта 2023 года

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    «Вильярреал» не знает поражений три последних матча кряду
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 марта, начало — в 20:30 мск. «Вильярреал» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Марта 2023 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 20:30 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Вильярреал»

    В чемпионате Испании «Вильярреал» входит в топ-6. В 24 туре Ла Лиги коллектив нанес гостевое поражение «Альмерии» (2:0) и набрал 37 очков. От первой пятёрки, которую замыкает соперник, отставание составляет четыре балла.

    «Субмарина» довольно неплохо выступает в целом по сезону. Команда выиграла 10 матчей из 24-х в сезоне. Забила 29 голов при 24-х пропущенных в текущей кампании.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Бетис

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  • 1.853.804.00Фрибет$40
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    На этой неделе левантийцы довольствовались ничьей с «Андерлехтом» (1:1) на выезде в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних трех играх во всех турнирах клуб не знает поражений при двух победах, так что демонстрирует хорошую форму.

    «Бетис»

    Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Бетис» находится на 5 месте в турнирной таблице Примеры.

    Севильцы сражаются за 3-ю строчку, отставая от нее на 4 очка. Вот только реализация прихрамывает: всего 32 мяча в 24 матчах.

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    • На этой неделе андалузцы потерпели разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) на выезде в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.

    С учетом того, что в двух последних играх коллектив не побеждал, то, похоже, плотный график негативно на нем сказывается и рискует сказаться и в грядущем туре.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 1,89. Успех «Бетиса» оценивается в 4,00, ничья — в 3,85.

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    Гости проиграли в 4-х из 5-ти последних выездных матчей против нынешнего соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет за 1,89.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,74, ведь в 11 из последних 15 матчей хозяев забивали оба соперника.

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    «Вильярреал» — «Бетис»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Вильярреал» к «Бетису»?
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