«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 25-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 марта, начало — в 20:30 мск. «Вильярреал» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

В чемпионате Испании «Вильярреал» входит в топ-6. В 24 туре Ла Лиги коллектив нанес гостевое поражение «Альмерии» (2:0) и набрал 37 очков. От первой пятёрки, которую замыкает соперник, отставание составляет четыре балла.

«Субмарина» довольно неплохо выступает в целом по сезону. Команда выиграла 10 матчей из 24-х в сезоне. Забила 29 голов при 24-х пропущенных в текущей кампании.

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На этой неделе левантийцы довольствовались ничьей с «Андерлехтом» (1:1) на выезде в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций.

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В последних трех играх во всех турнирах клуб не знает поражений при двух победах, так что демонстрирует хорошую форму.

«Бетис»

Эта команда нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. «Бетис» находится на 5 месте в турнирной таблице Примеры.

Севильцы сражаются за 3-ю строчку, отставая от нее на 4 очка. Вот только реализация прихрамывает: всего 32 мяча в 24 матчах.

На этой неделе андалузцы потерпели разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) на выезде в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы.

С учетом того, что в двух последних играх коллектив не побеждал, то, похоже, плотный график негативно на нем сказывается и рискует сказаться и в грядущем туре.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 1,89. Успех «Бетиса» оценивается в 4,00, ничья — в 3,85.

Гости проиграли в 4-х из 5-ти последних выездных матчей против нынешнего соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет за 1,89.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,74, ведь в 11 из последних 15 матчей хозяев забивали оба соперника.