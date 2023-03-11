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    Выиграет ли «Айнтрахт» у «Штутгарта»?

    «Айнтрахт» — «Штутгарт». Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Германии, 11 марта 2023 года

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    Лидер «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани
    «Айнтрахт» примет на своем поле «Штутгарт» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет в субботу, 11 марта, начало — в 17:30 мск. «Айнтрахт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Марта 2023 года
    Айнтрахт Ф
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    •  Айнтрахт Ф 17:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Айнтрахт»

    «Орлы» в текущем сезоне немецкой Бундеслиги продолжают бороться за место в еврокубках. В настоящий момент команда из Франкфурта занимает шестое место в турнирной таблице, что позволит играть в Лиге конференций.

    Однако «Айнтрахт» хочет большего. В активе «бело-красных» 39 очков. Они лишь на три пункта отстают от «Фрайбурга» и «Лейпцига» и на пять баллов от «Униона», поэтому вся борьба еще впереди.

    Коэффициенты матча Айнтрахт Ф — Штутгарт

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    Подопечные Оливера Гласнера продолжают выступать в Лиге чемпионов и Кубке Германии. В самом престижном клубном турнире Европы команда проиграла «Наполи» (0:2) в первом матче 1/8 финала, а в немецком кубке — пробилась в четвертьфинал, где сыграет против «Униона».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последнем матче Бундеслиги «Айнтрахт» сыграл вничью с «Вольфсбургом» (2:2), а до этого уступил «Лейпцигу» (1:2) и обыграл «Вердер» (2:0).

    «Штутгарт»

    Команда из одноименного города в этом сезоне борется за выживание в Бундеслиге. В настоящий момент в активе «швабов» 19 пунктов и 15-я строчка в турнирной таблице.

    Однако дело в том, что у последнего «Бохума» столько же набранных очков. Таким образом, «Штутгарт» опережает три команды только по дополнительным показателям. Сейчас на счету команды 28 забитых и 40 пропущенных мячей.

    Подопечные Бруно Лаббадии также пробились в четвертьфинал Кубка Германии. Они прошли «Падерборн» и в следующем раунде турнира сыграют против «Нюрнберга».

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  • 08/03/2023

    • В последних пяти матчах чемпионата Германии «Штутгарт» уступил «Баварии» (1:2), «Шальке» (1:2), «Фрайбургу» (1:2) и «Вердеру» (2:0), но выиграл у «Кельна» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают хозяев поля однозначными фаворитамипротивостояния. На победу «Айнтрахт» выставлен коэффициент 1.83.

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    На викторию «Штутгарт» можно поставить за 4.30, ничья оценена в 3.90.

    Думается, что «Айнтрахт» сильнее и должен побеждать в этой игре. На это и поставим.

    Также предположим, что нас ждет результативный футбол и команды забьют три мяча на двоих. Хороший коэффициент дают на такой исход.

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    «Айнтрахт» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Айнтрахт» у «Штутгарта»?
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