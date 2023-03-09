«Актобе»
Эта команда минувший чемпионат провела ударно. По его итогам «Актобе» заняла 2 место, отстав лишь на 1 пункт от «Астаны».
А вот в новом сезоне команда явно постарается, как минимум, выступить не хуже. «Актобе» довольно неплохо выглядел в зимних контрольных матчах.
В стартовом туре чемпионата «Актобе» добыл 3 очка. На выезде команда с минимальным счетом одолела «Жетысу».
Очные поединки с «Окжетесом» для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей «Актобе» проиграл трижды.
Последняя виктория над «Окжетесом» случилась 5 с половиной лет назад. Чем не мотивация прервать столь долгий сериал?!
«Окжетес»
Эта команда в минувшем сезоне выиграла первый дивизион. Отрыв от 2 места составил 5 зачетных пунктов.
«Окжетес» отличается мощной атакой. В 26 матчах прошлого чемпионата игроки команды настреляли 80 мячей.
В минувшем туре чемпионата «Окжетес» добыл победу. На выезде команда минимально одолела «Мактаарал».
Команда имеет достаточно крепкий по именам состав. Наверняка в этом поединке гости не будут сугубо обороняться.
«Окжетес» явно не собирается сдаваться на милость одного из фаворитов чемпионата. Гости способны сотворить сенсацию в этой встрече.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Актобе» предлагают — 1.88.
На викторию «Окжетеса» дают — 4.18, ничья оценена — в 3.34.
Обе команды начали чемпионат с побед, так что
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.33.