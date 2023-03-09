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    «Актобе» — «Окжетес». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Казахстана, 9 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Актобе» — «Окжетес»
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    «Актобе»
    «Актобе» сыграет на своем поле с «Окжетесом» в рамках 2-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 9 марта, начало — в 13:00 мск. «Актобе» — «Окжетес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 09 Марта 2023 года
    Актобе
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Актобе 13:00 Окжетпес Окжетпес
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Актобе»

    Эта команда минувший чемпионат провела ударно. По его итогам «Актобе» заняла 2 место, отстав лишь на 1 пункт от «Астаны».

    А вот в новом сезоне команда явно постарается, как минимум, выступить не хуже. «Актобе» довольно неплохо выглядел в зимних контрольных матчах.

    В стартовом туре чемпионата «Актобе» добыл 3 очка. На выезде команда с минимальным счетом одолела «Жетысу».

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    Очные поединки с «Окжетесом» для команды складываются исторически сложно. Из 5 последних матчей «Актобе» проиграл трижды.

    Последняя виктория над «Окжетесом» случилась 5 с половиной лет назад. Чем не мотивация прервать столь долгий сериал?!

    «Окжетес»

    Эта команда в минувшем сезоне выиграла первый дивизион. Отрыв от 2 места составил 5 зачетных пунктов.

    «Окжетес» отличается мощной атакой. В 26 матчах прошлого чемпионата игроки команды настреляли 80 мячей.

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    • В минувшем туре чемпионата «Окжетес» добыл победу. На выезде команда минимально одолела «Мактаарал».

    Команда имеет достаточно крепкий по именам состав. Наверняка в этом поединке гости не будут сугубо обороняться.

    «Окжетес» явно не собирается сдаваться на милость одного из фаворитов чемпионата. Гости способны сотворить сенсацию в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Актобе» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Окжетеса» дают — 4.18, ничья оценена — в 3.34.

    Обе команды начали чемпионат с побед, так что наверняка постараются продолжить успешный ход.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.33.

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    «Актобе» — «Окжетес»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 09.03.2023. Прогнозы на футбол. Голов будет много!
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