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    «Унион Берлин» продлит домашнюю серию без поражений

    «Унион Берлин» — «Кельн». Прогноз (к. 3.40) и ставки на чемпионат Германии 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Кельн»
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    «Унион» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле в рамках Бундеслиги
    «Унион Берлин» сыграет на своем поле против «Кельна» в рамках 23-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 17:30 мск. «Унион Берлин» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Марта 2023 года
    Унион
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    •  Унион 17:30 Кёльн Кёльн
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    «Унион Берлин»

    «Унион» занимает третье место в таблице Бундеслиги после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.

    На прошлой неделе берлинский клуб проиграл на поле «Баварии» (0:3) и прервал серию без поражений, которая составляла девять матчей.

    Коэффициенты матча Унион — Кёльн

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    На поле Рекордмайстера команда Урса Фишера все-таки не выстояла, что, впрочем, вряд ли кого-то удивило.

    Зато перед этим «Унион» набрал 16 очков в шести матчах чемпионата Германии, благодаря чему вклинился в борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

    И да, главный факт в контексте предстоящей встречи: «Унион» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле в рамках Бундеслиги (семь побед и три ничьи).

    «Кельн»

    «Кельн» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в 22-х турах 26 очков.

    «Козлы» не очень удачно провели заключительную часть февраля, потерпев два неприятных поражения.

    Сначала команда Штеффена Баумгарта проиграла «Штутгарту» (0:3), а потом уступила «Вольфсбургу» (0:2).

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    Перед этим у «Кельна» была серия из пяти матчей без поражений. И главным событием на этом отрезке стала гостевая ничья с «Баварией» (1:1).

    «Кельн» ни разу не выиграл в семи предыдущих матчах на выезде, при этом потерпев пять поражений.

    Прогноз и ставка

    На «Унион» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Кельна» — за 4.15.

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    В первом круге «Унион» выиграл на поле «Кельна» со счетом 1:0. Предстоящий матч вряд ли станет для хозяев легкой прогулкой, но три очка, скорее всего, отправятся в их копилку.

    Ставка — победа «Униона» за 1.93.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Униона» в обоих таймах за 3.40.

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    «Унион Берлин» — «Кельн»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Унион Берлин» продлит домашнюю серию без поражений
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