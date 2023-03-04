«Унион Берлин»
«Унион» занимает третье место в таблице Бундеслиги после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка.
На прошлой неделе берлинский клуб проиграл на поле «Баварии» (0:3) и прервал серию без поражений, которая составляла девять матчей.
Коэффициенты матча Унион — Кёльн
На поле Рекордмайстера команда Урса Фишера все-таки не выстояла, что, впрочем, вряд ли кого-то удивило.
Зато перед этим «Унион» набрал 16 очков в шести матчах чемпионата Германии, благодаря чему вклинился в борьбу за путевку в Лигу чемпионов.
И да,
«Кельн»
«Кельн» тем временем находится на 12-й строчке, набрав в 22-х турах 26 очков.
«Козлы» не очень удачно провели заключительную часть февраля, потерпев два неприятных поражения.
Сначала команда Штеффена Баумгарта проиграла «Штутгарту» (0:3), а потом уступила «Вольфсбургу» (0:2).
Перед этим у «Кельна» была серия из пяти матчей без поражений. И главным событием на этом отрезке стала гостевая ничья с «Баварией» (1:1).
«Кельн» ни разу не выиграл в семи предыдущих матчах на выезде, при этом потерпев пять поражений.
Прогноз и ставка
На «Унион» в этом матче можно поставить за 1.93, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Кельна» — за 4.15.
В первом круге «Унион» выиграл на поле «Кельна» со счетом 1:0. Предстоящий матч вряд ли станет для хозяев легкой прогулкой, но три очка, скорее всего, отправятся в их копилку.
Ставка — победа «Униона» за 1.93.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Униона» в обоих таймах за 3.40.