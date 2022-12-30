«Вальядолид»
Эта команда нынешний чемпионат проводит в пределах своих возможностей. «Вальядолид» находится на 12 месте в турнирной таблице Примеры.
Главным бичом команды является слабая атака. В 14 поединках игроки «Вальядолида» забили лишь 13 раз.
Коэффициенты матча Вальядолид — Реал Мадрид
В своем предыдущем матче «Вальядолид» победил. В Кубке Испании команда разгромила скромный «Аренас Клуб» (1:5).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
А вот в Примере команда не побеждает с начала ноября. Да и вообще, отрыв от опасной зоны не такой уж внушительный — 6 очков.
В этом матче хозяева постараются дать бой гранду. Правда, последняя победила над мадридцами случилась еще 14 лет назад.
«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид в нынешнем сезоне привычно сражается за чемпионскую корону. Правда, пока что «сливочные» отстают от «Барселоны» на 2 очка.
Более того, «Реал» Мадрид не столь надежен в обороне. Все-таки пропускает команда в среднем гол за матч: 14 мячей в 14 турах.
Последний свой поединок команда провела успешно. Вот только победа над «Кадисом» (2:1) получилась нелегкой.
Есть вероятность, что мадридцы сыграют не в оптимальном составе. Ряд игроков еще отходит от Мундиаля, и Карло Анчелотти может произвести ротацию.
В этой встрече «Реал» Мадрид явно будет действовать с позиции силы. Кому забивать в составе «сливочных» уж точно найдется.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.52.
На викторию «Вальядолида» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.84.
Мадридцы смотрятся куда мощнее соперника, к тому же
Наш прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.