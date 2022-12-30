«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 23:30 мск. «Вальядолид» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

Эта команда нынешний чемпионат проводит в пределах своих возможностей. «Вальядолид» находится на 12 месте в турнирной таблице Примеры.

Главным бичом команды является слабая атака. В 14 поединках игроки «Вальядолида» забили лишь 13 раз.

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В своем предыдущем матче «Вальядолид» победил. В Кубке Испании команда разгромила скромный «Аренас Клуб» (1:5).

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А вот в Примере команда не побеждает с начала ноября. Да и вообще, отрыв от опасной зоны не такой уж внушительный — 6 очков.

В этом матче хозяева постараются дать бой гранду. Правда, последняя победила над мадридцами случилась еще 14 лет назад.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в нынешнем сезоне привычно сражается за чемпионскую корону. Правда, пока что «сливочные» отстают от «Барселоны» на 2 очка.

Более того, «Реал» Мадрид не столь надежен в обороне. Все-таки пропускает команда в среднем гол за матч: 14 мячей в 14 турах.

Последний свой поединок команда провела успешно. Вот только победа над «Кадисом» (2:1) получилась нелегкой.

Есть вероятность, что мадридцы сыграют не в оптимальном составе. Ряд игроков еще отходит от Мундиаля, и Карло Анчелотти может произвести ротацию.

В этой встрече «Реал» Мадрид явно будет действовать с позиции силы. Кому забивать в составе «сливочных» уж точно найдется.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.52.

На викторию «Вальядолида» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.84.

Мадридцы смотрятся куда мощнее соперника, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей .

Наш прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.