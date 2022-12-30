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    «Сливочные» не заметят «Вальядолид»

    «Вальядолид» — «Реал» Мадрид. Прогноз, ставка (к. 2.33) на футбол, Примера, 30 декабря 2022 года

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    Лука Модрич
    «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 30 декабря, начало — в 23:30 мск. «Вальядолид» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Декабря 2022 года
    Вальядолид
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    «Вальядолид»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит в пределах своих возможностей. «Вальядолид» находится на 12 месте в турнирной таблице Примеры.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 14 поединках игроки «Вальядолида» забили лишь 13 раз.

    Коэффициенты матча Вальядолид — Реал Мадрид

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    В своем предыдущем матче «Вальядолид» победил. В Кубке Испании команда разгромила скромный «Аренас Клуб» (1:5).

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    А вот в Примере команда не побеждает с начала ноября. Да и вообще, отрыв от опасной зоны не такой уж внушительный — 6 очков.

    В этом матче хозяева постараются дать бой гранду. Правда, последняя победила над мадридцами случилась еще 14 лет назад.

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид в нынешнем сезоне привычно сражается за чемпионскую корону. Правда, пока что «сливочные» отстают от «Барселоны» на 2 очка.

    Более того, «Реал» Мадрид не столь надежен в обороне. Все-таки пропускает команда в среднем гол за матч: 14 мячей в 14 турах.

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    • Последний свой поединок команда провела успешно. Вот только победа над «Кадисом» (2:1) получилась нелегкой.

    Есть вероятность, что мадридцы сыграют не в оптимальном составе. Ряд игроков еще отходит от Мундиаля, и Карло Анчелотти может произвести ротацию.

    В этой встрече «Реал» Мадрид явно будет действовать с позиции силы. Кому забивать в составе «сливочных» уж точно найдется.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.52.

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    На викторию «Вальядолида» дают — 6.60, ничья оценена — в 4.84.

    Мадридцы смотрятся куда мощнее соперника, к тому же имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    Наш прогноз — Фора «Реала» Мадрид -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.33. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.06.

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    «Вальядолид» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на футбол. «Сливочные» не заметят «Вальядолид»
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