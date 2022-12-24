«Маккаби» Тель-Авив сыграет на своем поле с «Хапоэлем» Хадера в рамках 15-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 16:00 мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Хапоэль» Хадера: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Маккаби» Тель-Авив отстает от одноклубников из Хайфы на 4 очка, находясь на 2 позиции.

Правда, клуб из Тель-Авива имеет сверхнадежные тылы. В 14 матчах команда пропустила всего лишь 6 раз.

В своем предыдущем поединке «Маккаби» Тель-Авив уверенно победил. На выезде был обыгран «Маккаби» Бней-Рейне (0:2).

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С атакой у «Маккаби» Тель-Авив тоже все прекрасно. В 14 матчах игроки команды наколотили 32 мяча.

Тельавивцы не теряли очков с начала ноября. Разумеется, и в этом поединке хозяева не планируют прерывать свой победный сериал.

«Хапоэль» Хадера

«Хапоэль» Хадера в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Команда находится на 5 месте в турнирной таблице.

В предыдущем своем поединке «Хапоэль» Хадера добыл 1 балл. Дома команда не справилась с одноклубниками из Иерусалима (0:0).

Главной проблемой команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 15 мячей.

А вот оборону непроходимой явно не назовешь. Об этом свидетельствуют уже 18 пропущенных мячей.

«Хапоэль» Хадера явно будет стремиться удержаться в группе лидеров. Правда, добыть очки в Тель-Авиве будет делом крайне непростым.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным Хозяевам. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.20.

На викторию «Хапоэля» Хадера дают — 12.50, ничья оценена — в 6.25.

Хозяева обладают сильным подбором атакующих исполнителей , которые наверняка обеспечат нужный результат.

Наш прогноз — Фора «Маккаби» Тель-Авив -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.27.