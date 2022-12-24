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    Очередной триумф «Маккаби» Тель-Авив?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Хапоэль» Хадера. Прогноз, ставка (к. 2.54) на футбол, чемпионат Израиля, 24 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Маккаби Тель-Авив
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Хапоэль» Хадера
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    Даниэль Перец
    «Маккаби» Тель-Авив сыграет на своем поле с «Хапоэлем» Хадера в рамках 15-го тура чемпионата Израиля. Матч пройдет 24 декабря, начало — в 16:00 мск. «Маккаби» Тель-Авив — «Хапоэль» Хадера: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маккаби» Тель-Авив

    Эта команда нынешний чемпионат проводит явно ниже ожиданий. «Маккаби» Тель-Авив отстает от одноклубников из Хайфы на 4 очка, находясь на 2 позиции.

    Правда, клуб из Тель-Авива имеет сверхнадежные тылы. В 14 матчах команда пропустила всего лишь 6 раз.

    В своем предыдущем поединке «Маккаби» Тель-Авив уверенно победил. На выезде был обыгран «Маккаби» Бней-Рейне (0:2).

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    С атакой у «Маккаби» Тель-Авив тоже все прекрасно. В 14 матчах игроки команды наколотили 32 мяча.

    Тельавивцы не теряли очков с начала ноября. Разумеется, и в этом поединке хозяева не планируют прерывать свой победный сериал.

    «Хапоэль» Хадера

    «Хапоэль» Хадера в текущем сезоне смотрится вполне симпатично. Команда находится на 5 месте в турнирной таблице.

    В предыдущем своем поединке «Хапоэль» Хадера добыл 1 балл. Дома команда не справилась с одноклубниками из Иерусалима (0:0).

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    • Главной проблемой команды является слабая реализация. В 14 матчах забито всего лишь 15 мячей.

    А вот оборону непроходимой явно не назовешь. Об этом свидетельствуют уже 18 пропущенных мячей.

    «Хапоэль» Хадера явно будет стремиться удержаться в группе лидеров. Правда, добыть очки в Тель-Авиве будет делом крайне непростым.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным Хозяевам. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.20.

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    На викторию «Хапоэля» Хадера дают — 12.50, ничья оценена — в 6.25.

    Хозяева обладают сильным подбором атакующих исполнителей, которые наверняка обеспечат нужный результат.

    Наш прогноз — Фора «Маккаби» Тель-Авив -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.27.

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    «Маккаби» Тель-Авив — «Хапоэль» Хадера: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 24.12.2022. Прогнозы на футбол. Очередной триумф «Маккаби» Тель-Авив?
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