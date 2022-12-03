В 18-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле примет «Ибицу». Поединок, который пройдет 3 декабря, начнется в 18:15 по мск. «Сарагоса» — «Ибица»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

«Сарагоса» с 18 очками по итогам 17 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на два пункта.

На счету у команды четыре победных результата, шесть ничьих и семь проигрышей. Причем забила она только 12 голов, что является одним из самых низких показателей в лиге.

Вот уже как пять матчей подряд арагонцы выиграть не могут. Сперва в данном отрезке они трижды уступили, после чего поочередно поделили очки дома с «Малагой» 1:1 и в гостях с «Бургосом» 2:2.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» по два раза побеждала и уступала, а также четыре поединка завершила мировыми исходами.

«Ибица»

«Ибица» только второй сезон выступает во втором по рангу дивизионе Испании. В прошлом году она финишировала в середине турнирки, а в этом пока идет последней, отставая на пять баллов от безопасной строки.

Островитяне за 17 проведенных встреч потерпели аж 11 поражений, а также по три раза побеждали и играли вничью, забили только 11 мячей, пропустили — 25.

Вот уже как девять поединков чемпионата подряд «лазурные» выиграть не могут, дважды за этот период расписав мировые и потерпев семь фиаско. Одно из них случилось с ними в прошлом туре дома от «Андорры» 0:1.

В восьми гостевых встречах текущего розыгрыша Сегунды «Ибица» потерпела шесть поражений, один матч выиграла и один поединок свела вничью.

В прошлом сезоне обе поединка между этими командами завершились мировыми исходами — 0:0 и 2:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 1.86.

На викторию «Ибицы» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.34.

Оба коллектива к очному поединку подходят не в лучшем состоянии. Однако в данном поединке рискнем поставить на арагонцев, которым родные стены должны стать хорошим подспорьем.