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    Арагонцы прервут серию без побед

    «Сарагоса» — «Ибица». Прогноз, ставка (к. 1.86) на футбол, чемпионат Испании, 3 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Ибица»
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    «Сарагоса»
    В 18-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своем поле примет «Ибицу». Поединок, который пройдет 3 декабря, начнется в 18:15 по мск. «Сарагоса» — «Ибица»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Декабря 2022 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 18:15 Ибица Ибица
  • Испания. Сегунда
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» с 18 очками по итогам 17 проведенных туров во втором испанском дивизионе находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на два пункта.

    На счету у команды четыре победных результата, шесть ничьих и семь проигрышей. Причем забила она только 12 голов, что является одним из самых низких показателей в лиге.

    Вот уже как пять матчей подряд арагонцы выиграть не могут. Сперва в данном отрезке они трижды уступили, после чего поочередно поделили очки дома с «Малагой» 1:1 и в гостях с «Бургосом» 2:2.

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    В родных стенах в текущем розыгрыше Сегунды «Сарагоса» по два раза побеждала и уступала, а также четыре поединка завершила мировыми исходами.

    «Ибица»

    «Ибица» только второй сезон выступает во втором по рангу дивизионе Испании. В прошлом году она финишировала в середине турнирки, а в этом пока идет последней, отставая на пять баллов от безопасной строки.

    Островитяне за 17 проведенных встреч потерпели аж 11 поражений, а также по три раза побеждали и играли вничью, забили только 11 мячей, пропустили — 25.

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    • Вот уже как девять поединков чемпионата подряд «лазурные» выиграть не могут, дважды за этот период расписав мировые и потерпев семь фиаско. Одно из них случилось с ними в прошлом туре дома от «Андорры» 0:1.

    В восьми гостевых встречах текущего розыгрыша Сегунды «Ибица» потерпела шесть поражений, один матч выиграла и один поединок свела вничью.

    В прошлом сезоне обе поединка между этими командами завершились мировыми исходами — 0:0 и 2:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 1.86.

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    На викторию «Ибицы» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.34.

    Оба коллектива к очному поединку подходят не в лучшем состоянии. Однако в данном поединке рискнем поставить на арагонцев, которым родные стены должны стать хорошим подспорьем.

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    «Сарагоса» — «Ибица»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. Арагонцы прервут серию без побед
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