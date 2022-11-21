21 ноября в 26-м туре чемпионата Китая по футболу «Тянцзинь Тэда» на своем поле примет «Шанхай Шеньхуа». Начало — в 14:00 по мск. «Тянцзинь Тэда» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тянцзинь Тэда»

По итогам 25 проведенных туров «Тянцзинь Тэда» с 35 очками засел в середине турнирной таблицы китайской Суперлиги, где наверняка и финиширует в этом сезоне.

«Тигры» в текущем первенстве смогли добыть десять викторий, столько же раз они еще терпели поражения и пять встреч завершили вничью, забить смогли 37 голов, пропустили — 31.

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Свои две последние игры в рамках чемпионата страны коллектив выиграл, забив в этих поединках суммарно восемь мячей. Перед этим же он уступил в трех матчах из четырех при одном выигрыше.

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На своем поле «Тянцзинь Тэда» выступает с переменным успехом. Так, за прошедшие пять встреч клуб по два раза побеждал и уступал, а также раз расписал ничью.

«Шанхай Шеньхуа»

«Шанхай Шеньхуа» в турнирной таблице китайской Суперлиги идет на две строки выше предстоящего противника, имея на семь баллов в активе больше, и уступает четвертой позиции лишь пункт.

«Синие дьяволы» смогли отпраздновать 11 викторий, девять раз они еще делили очки со своими оппонентами и пять встреч проиграли, разница мячей составляет 31:24.

Вот уже как шесть матчей чемпионата коллектив не знает радости победы, поделив за это время поровну фиаско и мировые исходы. Причем к этой игре он подходит с серией из двух поражений.

За последние пять выездных поединков «Шанхай Шеньхуа» смог выиграть всего один из них при двух проигрышах и таком же количестве ничьих.

В первом круге текущего первенства команды расписали мировую со счетом 1:1. До этого три из четырех матчей выиграл клуб из Шанхая.

Прогноз и ставка на «Тянцзинь Тэда» — «Шанхай Шеньхуа»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тянцзинь Тэда» предлагают — 2.50.

На викторию «Шанхай Шеньхуа» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.15.

От данного противостояния ожидаем обмена забитыми мячами, так как зачастую в играх между собой они огорчают друг друга, да и в целом имеют неплохую линию атаки в этом чемпионате.