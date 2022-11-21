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    «Тянцзинь Тэда» — «Шанхай Шеньхуа». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Китая, 21 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тянцзинь Тэда» — «Шанхай Шеньхуа»
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    Обафеми Мартинс выступает за «Шанхай Шеньхуа
    21 ноября в 26-м туре чемпионата Китая по футболу «Тянцзинь Тэда» на своем поле примет «Шанхай Шеньхуа». Начало — в 14:00 по мск. «Тянцзинь Тэда» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 21 Ноября 2022 года

    «Тянцзинь Тэда»

    По итогам 25 проведенных туров «Тянцзинь Тэда» с 35 очками засел в середине турнирной таблицы китайской Суперлиги, где наверняка и финиширует в этом сезоне.

    «Тигры» в текущем первенстве смогли добыть десять викторий, столько же раз они еще терпели поражения и пять встреч завершили вничью, забить смогли 37 голов, пропустили — 31.

    Коэффициенты матча Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер — Шанхай Шэньхуа

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    Свои две последние игры в рамках чемпионата страны коллектив выиграл, забив в этих поединках суммарно восемь мячей. Перед этим же он уступил в трех матчах из четырех при одном выигрыше.

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    На своем поле «Тянцзинь Тэда» выступает с переменным успехом. Так, за прошедшие пять встреч клуб по два раза побеждал и уступал, а также раз расписал ничью.

    «Шанхай Шеньхуа»

    «Шанхай Шеньхуа» в турнирной таблице китайской Суперлиги идет на две строки выше предстоящего противника, имея на семь баллов в активе больше, и уступает четвертой позиции лишь пункт.

    «Синие дьяволы» смогли отпраздновать 11 викторий, девять раз они еще делили очки со своими оппонентами и пять встреч проиграли, разница мячей составляет 31:24.

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    • Вот уже как шесть матчей чемпионата коллектив не знает радости победы, поделив за это время поровну фиаско и мировые исходы. Причем к этой игре он подходит с серией из двух поражений.

    За последние пять выездных поединков «Шанхай Шеньхуа» смог выиграть всего один из них при двух проигрышах и таком же количестве ничьих.

    В первом круге текущего первенства команды расписали мировую со счетом 1:1. До этого три из четырех матчей выиграл клуб из Шанхая.

    Прогноз и ставка на «Тянцзинь Тэда» — «Шанхай Шеньхуа»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тянцзинь Тэда» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Шанхай Шеньхуа» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.15.

    От данного противостояния ожидаем обмена забитыми мячами, так как зачастую в играх между собой они огорчают друг друга, да и в целом имеют неплохую линию атаки в этом чемпионате.

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    «Тянцзинь Тэда» — «Шанхай Шеньхуа»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 21.11.2022. Прогнозы на футбол. Стоит ждать голевого бартера
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