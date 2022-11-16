«Урава Редс»
«Урава Редс» закончила чемпионат Японии на 9 месте. Правда, из 34 матчей добыто всего лишь 10 побед.
Вот и свой последний матч команда провела неудачно. Дома она не сумела обыграть «Фукуоку» (1:1).
Отметим неплохую атаку команды. Игроки «Урава Редс» забили 48 мячей в ворота соперников.
В этом поединке команда явно будет активно атаковать. Японцы имеют мотивацию одолеть представителя Бундеслиги.
«Айнтрахт» Фр
В нынешнем чемпионате Германии эта команда выглядит прилично. Текущее 4 место можно считать хорошей диспозицией.
Минувший тур чемпионата также стал для команды неудачным. «Айнтрахт» Фр не сумел одолеть «Майнц» (1:1).
Вот только «Айнтрахт» Фр до этой ничьей имел серию из трех побед к ряду. Правда, с атакой у команды полный ажур.
А вот оборонительные редуты частенько сбоят. В 15 матчах Бундеслиги франкфуртцы пропустили уже 24 мяча.
Прогноз и ставка
На победу «Айнтрахта» Фр в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Уравы Редс» — за 4.20.
«Урава Редс» наверняка будет активно атаковать.
«Айнтрахт» Фр
Немцы выглядят сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме с коэффициентом 2.25.