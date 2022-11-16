«Урава Редс» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 13:30 мск. «Урава Редс» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урава Редс»

«Урава Редс» закончила чемпионат Японии на 9 месте. Правда, из 34 матчей добыто всего лишь 10 побед.

Вот и свой последний матч команда провела неудачно. Дома она не сумела обыграть «Фукуоку» (1:1).

Отметим неплохую атаку команды. Игроки «Урава Редс» забили 48 мячей в ворота соперников.

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В этом поединке команда явно будет активно атаковать. Японцы имеют мотивацию одолеть представителя Бундеслиги.

«Айнтрахт» Фр

В нынешнем чемпионате Германии эта команда выглядит прилично. Текущее 4 место можно считать хорошей диспозицией.

Минувший тур чемпионата также стал для команды неудачным. «Айнтрахт» Фр не сумел одолеть «Майнц» (1:1).

Вот только «Айнтрахт» Фр до этой ничьей имел серию из трех побед к ряду. Правда, с атакой у команды полный ажур.

А вот оборонительные редуты частенько сбоят. В 15 матчах Бундеслиги франкфуртцы пропустили уже 24 мяча.

Прогноз и ставка

На победу «Айнтрахта» Фр в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Уравы Редс» — за 4.20.

«Урава Редс» наверняка будет активно атаковать.

«Айнтрахт» Фр силен в любом кадровом сочетании .

Немцы выглядят сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме с коэффициентом 2.25.