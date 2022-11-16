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    «Айнтрахт» быстро обуздает японцев

    «Урава Редс» — «Айнтрахт» Фр. Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, товарищеский матч, 16 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Урава Редс» — «Айнтрахт» Фр
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    Марио Гетце
    «Урава Редс» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» Фр в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 16 ноября, начало — в 13:30 мск. «Урава Редс» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 16 Ноября 2022 года

    «Урава Редс»

    «Урава Редс» закончила чемпионат Японии на 9 месте. Правда, из 34 матчей добыто всего лишь 10 побед.

    Вот и свой последний матч команда провела неудачно. Дома она не сумела обыграть «Фукуоку» (1:1).

    Отметим неплохую атаку команды. Игроки «Урава Редс» забили 48 мячей в ворота соперников.

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    В этом поединке команда явно будет активно атаковать. Японцы имеют мотивацию одолеть представителя Бундеслиги.

    «Айнтрахт» Фр

    В нынешнем чемпионате Германии эта команда выглядит прилично. Текущее 4 место можно считать хорошей диспозицией.

    Минувший тур чемпионата также стал для команды неудачным. «Айнтрахт» Фр не сумел одолеть «Майнц» (1:1).

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    • Вот только «Айнтрахт» Фр до этой ничьей имел серию из трех побед к ряду. Правда, с атакой у команды полный ажур.

    А вот оборонительные редуты частенько сбоят. В 15 матчах Бундеслиги франкфуртцы пропустили уже 24 мяча.

    Прогноз и ставка

    На победу «Айнтрахта» Фр в этом матче можно поставить за 1.75, ничью букмекеры предлагают взять за 4.00, а победу «Уравы Редс» — за 4.20.

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    «Урава Редс» наверняка будет активно атаковать.

    «Айнтрахт» Фр силен в любом кадровом сочетании.

    Немцы выглядят сильнее, что и докажут с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Айнтрахта» Фр в 1 тайме с коэффициентом 2.25.

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    «Урава Редс» — «Айнтрахт» Фр: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 16.11.2022. Прогнозы на футбол. «Айнтрахт» быстро обуздает японцев
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