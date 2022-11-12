В субботу, 12 ноября, в 17-м туре российской Премьер-лиги московское «Торпедо» сыграет против питерского «Зенита». Начало матча в «Лужниках» — в 16:30 по мск. «Торпедо» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

В середине октября команду возглавил Андрей Талалаев, в первом матче под руководством которого «Торпедо» на своем поле уступило «Локомотиву» — 0:1.

Затем автозаводцы в Кубке России в гостях обыграли ЦСКА (1:0), а вот выезд в гости к «Ахмату» в рамках РПЛ завершился поражением 1:2.

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В последних матчах черно-белые на выезде проиграли «Спартаку» (0:1), а потом в Самаре уступили местным «Крыльям Советов» (0:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 16 туров РПЛ «Торпедо» с 6 очками на 16-й строчке таблицы. Разница мячей 7-28.

«Зенит»

В начале октября подопечные Сергея Семака разгромили «Пари НН» (3:0) в выездном матче РПЛ и дома победили «Крылья Советов» (2:1) в матче Кубка России.

Затем, в рамках чемпионата России питерцы на своем поле уничтожили «Сочи» (7:0), а выездной матч с «Краснодаром» (1:0) выиграли благодаря пенальти на 87-й минуте.

В последнем матче сине-бело-голубые неожиданно уступили на своем поле «Ахмату» (1:2), потерпев первое поражение в сезоне РПЛ и устроив небольшой скандал вокруг результативной ошибки защитника Чистякова.

Календарь и таблица РПЛ

С 39 очками «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ. Разница мячей 45-7, Малком забил 11 голов, еще 7 у Вендела и по 6 у Сергеева и Мостового.

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 14.00, на ничью в основное время — 7.20, а на победу «Зенита» — 1.20.

В прошлом сезоне «Зенит» победил дома 8:1, а на выезде сыграл вничью 1:1. В пяти последних очных встречах питерцы 4 раза победили и раз сыграли вничью.

В первом круге этого сезона «Зенит» на своем поле победил «Торпедо» со счетом 2:0. Прогноз: «Зенит» выиграет верховой матч .