ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ИспанииВ ожидании ЧМ-2022. Возрождение «Красной фурии» Лионель МессиGOAT Again: почему Месси может снова быть лучшим игроком в мире Поль ПогбаЗа бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар
  • 22:41
    • «МЮ» обыграл «Реал Сосьедад», «Шериф» вышел в стыки Лиги конференций
  • 22:56
    • «Монако» обыграл «Црвену Звезду» и пробился в плей-офф Лиги Европы
  • 22:47
    • «Фейенорд» и «Мидтьюлланд» вышли в плей-офф ЛЕ, «Лацио» вылетел в стыки ЛК
  • 21:29
    • ЦСКА проиграл «Нефтехимику» и прервал 11-матчевую победную серию
  • 20:46
    • «Истанбул» вышел в 1/8 финала Лиги конференций
    Все новости спорта

    Катар и Панама выдадут «верх»

    Катар — Панама. Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, товарищеский матч, 5 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Катара Прогнозы на сборную Панамы
    Прогноз и ставки на Катар — Панама
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Альберто Кинтеро
    Катар сыграет на своем поле с Панамой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 14:00 мск. Катар — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Ноября 2022 года
    Катар
  • Доха
    •  Катар 14:00 Панама Панама
  • Панама
    •

    Катар

    Катар пока проводит исключительно контрольные матчи. Причем результаты в них сборная демонстрирует неплохие.

    Сборная Катара выиграла два своих последних поединка. Более того, в них катарцы не пропустили ни разу.

    Свой последний поединок Катара провела продуктивно. Команда минимально одолела Гондурас.

    Все прогнозы на футбол

    Против Панамы катарцы играли лишь однажды. Чуть больше года назад соперники подписали мировое соглашение (3:3).

    Панама

    Панамцы выиграли свою группу в Лиге наций КОНКАКАФ. Команда опередила в своем трио Коста-Рику и Мартинику.

    При этом Панама отличается надежной обороной. В двух последних матчах команда не пропустила.

  • За бортом ЧМ-2022. Погба, Салах, Холанн и другие звезды, которые не поедут в Катар
  • Чертова дюжина звездных игроков, которые не смогут сыграть на мундиале в Катаре
  • 01/11/2022

    • В своем последнем поединке панамцы одержали победу. Команда переиграла Бахрейн со счетом 0:2.

    Наверняка в этом матче панамцы будут активно атаковать. Да и надежные тылы станут помощником.

    Прогноз и ставка

    На победу Катара в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу Панамы — за 3.18.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Катар по игре смотрится прилично.

    Панама неплохо обороняется.

    В таких поединках соперники часто превалируют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.84
  • Прогноз на матч Орландо Мэджик — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Детройт — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гауфф — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Миннесота — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Трактор — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Химки — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Колорадо — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Жирона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алавес — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Катар — Панама: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 05.11.2022. Прогнозы на футбол. Катар и Панама выдадут «верх»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры