Катар сыграет на своем поле с Панамой в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 14:00 мск. Катар — Панама: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Катар

Катар пока проводит исключительно контрольные матчи. Причем результаты в них сборная демонстрирует неплохие.

Сборная Катара выиграла два своих последних поединка. Более того, в них катарцы не пропустили ни разу.

Свой последний поединок Катара провела продуктивно. Команда минимально одолела Гондурас.

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Против Панамы катарцы играли лишь однажды. Чуть больше года назад соперники подписали мировое соглашение (3:3).

Панама

Панамцы выиграли свою группу в Лиге наций КОНКАКАФ. Команда опередила в своем трио Коста-Рику и Мартинику.

При этом Панама отличается надежной обороной. В двух последних матчах команда не пропустила.

В своем последнем поединке панамцы одержали победу. Команда переиграла Бахрейн со счетом 0:2.

Наверняка в этом матче панамцы будут активно атаковать. Да и надежные тылы станут помощником.

Прогноз и ставка

На победу Катара в этом матче можно поставить за 2.24, ничью букмекеры предлагают взять за 3.18, а победу Панамы — за 3.18.

Катар по игре смотрится прилично .

Панама неплохо обороняется.

В таких поединках соперники часто превалируют в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.26.