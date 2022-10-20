ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнМесси, Холанн или Хвича? Гонка за «Золотым Мячом»-2023 началась Карим Бензема Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала» «Верона» — «Милан». Серия А «Милан» в Топе. «Наполи» на троне
  • 23:59
    • «Атлетико» упустил победу над «Райо Вальекано»
  • 23:25
    • «Хетафе» и «Атлетик» поделили очки
  • 22:30
    • «Динамо» с отрывом победило «Ростов» в Кубке России
  • 22:16
    • Гол Кавани не помог «Валенсии» выиграть у «Севильи»
  • 20:13
    • «Локомотив» обыграл «Химки» благодаря голу Миранчука
    Все новости спорта

    «Неман» забьет и пропустит

    «Неман» — «Днепр» Могилев. Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, чемпионат Белоруссии, 20 октября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Неман» — «Днепр» Могилев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Неман»
    «Неман» сыграет на своем поле с «Днепром» Могилев в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 18:00 мск. «Неман» — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 20 Октября 2022 года
    Неман
  • Гродно
    •  Неман 18:00 Днепр Могилев Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    «Неман»

    Гродненцы находятся в той ситуации, когда турнирная мотивация тает с каждым туром. За 5 туров до конца чемпионата команда пребывает на 9 месте.

    Причем забивает команда чуть чаще, чем пропускает (32:31). Да и 12 ничьих в 25 матчах говорят о многом.

    Коэффициенты матча Неман — Днепр Могилев

    1X2Новым игрокам
  • 1.275.5011.50Фрибет$40
    •

    Минувший тур чемпионата команда вряд ли может записать себе в актив. «Неман» минимально уступил «Белшине».

    Все прогнозы на футбол

    С днепрянами команда играет традиционно удачно. Из пяти последних очных поединков выиграны два при трех паритетах.

    «Днепр» Могилев

    Днепряне явно стоят на вылет. Отставание от стыковой 14 позиции составляет 8 очков, и это почти приговор.

    При этом «Днепр» Могилев ужасающе неудачно обороняется. В 25 матчах команда пропустила уже 62 гола.

  • Трансферный дайджест. 11 — 17 октября
  • Недовольный Фелиш, замена Бускетсу, новый фулл-бек для «Челси»
  • 17/10/2022

    • Минувший тур для команды сложился в негативном ключе. Дома днепряне уступили «Ислочи» (0:2).

    К слову, то поражение стало для команды четвертым к ряду. Вероятно, клуб из Могилева попрощается с элитой.

    Прогноз и ставка

    На победу «Немана» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 6.40, а победу «Днепра» Могилев — за 12.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Неман» уже почти лишен турнирной мотивации. «Днепр» Могилев пытается подняться со дна таблицы.

    Хозяевам уже ничего не нужно, гости же просто обязаны атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.26.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Калгари — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Карацев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ганновер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кадис — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Неман» — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 20.10.2022. Прогнозы на футбол. «Неман» забьет и пропустит
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры