«Неман»
Гродненцы находятся в той ситуации, когда турнирная мотивация тает с каждым туром. За 5 туров до конца чемпионата команда пребывает на 9 месте.
Причем забивает команда чуть чаще, чем пропускает (32:31). Да и 12 ничьих в 25 матчах говорят о многом.
Коэффициенты матча Неман — Днепр Могилев
Минувший тур чемпионата команда вряд ли может записать себе в актив. «Неман» минимально уступил «Белшине».
С днепрянами команда играет традиционно удачно. Из пяти последних очных поединков выиграны два при трех паритетах.
«Днепр» Могилев
Днепряне явно стоят на вылет. Отставание от стыковой 14 позиции составляет 8 очков, и это почти приговор.
При этом «Днепр» Могилев ужасающе неудачно обороняется. В 25 матчах команда пропустила уже 62 гола.
Минувший тур для команды сложился в негативном ключе. Дома днепряне уступили «Ислочи» (0:2).
К слову, то поражение стало для команды четвертым к ряду. Вероятно, клуб из Могилева попрощается с элитой.
Прогноз и ставка
На победу «Немана» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 6.40, а победу «Днепра» Могилев — за 12.50.
«Неман» уже почти лишен турнирной мотивации. «Днепр» Могилев
Хозяевам уже ничего не нужно, гости же просто обязаны атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.26.