«Неман» сыграет на своем поле с «Днепром» Могилев в рамках 26-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 20 октября, начало — в 18:00 мск. «Неман» — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Неман»

Гродненцы находятся в той ситуации, когда турнирная мотивация тает с каждым туром. За 5 туров до конца чемпионата команда пребывает на 9 месте.

Причем забивает команда чуть чаще, чем пропускает (32:31). Да и 12 ничьих в 25 матчах говорят о многом.

Коэффициенты матча Неман — Днепр Могилев 1X2Новым игрокам 1.275.5011.50Фрибет$40

Минувший тур чемпионата команда вряд ли может записать себе в актив. «Неман» минимально уступил «Белшине».

Все прогнозы на футбол

С днепрянами команда играет традиционно удачно. Из пяти последних очных поединков выиграны два при трех паритетах.

«Днепр» Могилев

Днепряне явно стоят на вылет. Отставание от стыковой 14 позиции составляет 8 очков, и это почти приговор.

При этом «Днепр» Могилев ужасающе неудачно обороняется. В 25 матчах команда пропустила уже 62 гола.

Минувший тур для команды сложился в негативном ключе. Дома днепряне уступили «Ислочи» (0:2).

К слову, то поражение стало для команды четвертым к ряду. Вероятно, клуб из Могилева попрощается с элитой.

Прогноз и ставка

На победу «Немана» в этом матче можно поставить за 1.23, ничью букмекеры предлагают взять за 6.40, а победу «Днепра» Могилев — за 12.50.

«Неман» уже почти лишен турнирной мотивации. «Днепр» Могилев пытается подняться со дна таблицы .

Хозяевам уже ничего не нужно, гости же просто обязаны атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.26.