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    Одержит ли «Унион Берлин» вторую победу в Лиге Европы?

    «Унион Берлин» — «Мальме». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Лига Европы, 13 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Унион Берлин» — «Мальме»
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    «Унион Берлин» лидирует в Бундеслиге
    «Унион Берлин» сыграет на своем поле с «Мальме» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Унион Берлин» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 13 Октября 2022 года
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    •  Унион 22:00 Мальмё Мальмё
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    «Унион Берлин»

    «Унион Берлин» проиграл в двух стартовых турах Лиги Европы. Сперва он уступила «Юниону» (0:1) дома, а затем — «Браге» (0:1) на выезде.

    В третьем туре данной стадии турнира коллектив обыграл на выезде «Мальме» (1:0) и теперь занимает третье место с тремя баллами.

    Коэффициенты матча Унион — Мальмё

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    Эта команда сенсационно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В девяти матчах «Унион» набрал 20 очков.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В последних четырех поединках во всех турнирах клуб одержал три победы при одном поражении.

    «Мальме»

    Шведы начали групповой этап Лиги Европы не лучшим образом. Дома команда уступила «Браге» (0:2), а на выезде «Юниону» (2:3).

    В третьем туре «Мальме» потерпел домашнее поражение от нынешнего соперника с минимальным счетом и остается на четвертой строчке.

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  • 05/10/2022

    • А вот в своем чемпионате коллектив разочаровывает еще больше. Нынешнее шестое место вполне сойдет за провал.

    Причем атака команды действует бледновато. В 25 матчах чемпионата Швеции игроки «Мальме» забили лишь 33 раза.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

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    Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

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    «Унион Берлин» — «Мальме»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Унион Берлин» вторую победу в Лиге Европы?
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