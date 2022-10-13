«Унион Берлин» сыграет на своем поле с «Мальме» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 13 октября, начало — в 22:00 мск. «Унион Берлин» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион Берлин»

«Унион Берлин» проиграл в двух стартовых турах Лиги Европы. Сперва он уступила «Юниону» (0:1) дома, а затем — «Браге» (0:1) на выезде.

В третьем туре данной стадии турнира коллектив обыграл на выезде «Мальме» (1:0) и теперь занимает третье место с тремя баллами.

Коэффициенты матча Унион — Мальмё 1X2Новым игрокам 1.355.009.00Фрибет$40

Эта команда сенсационно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В девяти матчах «Унион» набрал 20 очков.

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В последних четырех поединках во всех турнирах клуб одержал три победы при одном поражении.

«Мальме»

Шведы начали групповой этап Лиги Европы не лучшим образом. Дома команда уступила «Браге» (0:2), а на выезде «Юниону» (2:3).

В третьем туре «Мальме» потерпел домашнее поражение от нынешнего соперника с минимальным счетом и остается на четвертой строчке.

А вот в своем чемпионате коллектив разочаровывает еще больше. Нынешнее шестое место вполне сойдет за провал.

Причем атака команды действует бледновато. В 25 матчах чемпионата Швеции игроки «Мальме» забили лишь 33 раза.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.

Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.