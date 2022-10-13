«Унион Берлин»
«Унион Берлин» проиграл в двух стартовых турах Лиги Европы. Сперва он уступила «Юниону» (0:1) дома, а затем — «Браге» (0:1) на выезде.
В третьем туре данной стадии турнира коллектив обыграл на выезде «Мальме» (1:0) и теперь занимает третье место с тремя баллами.
Коэффициенты матча Унион — Мальмё
Эта команда сенсационно возглавила турнирную таблицу Бундеслиги. В девяти матчах «Унион» набрал 20 очков.
В последних четырех поединках во всех турнирах клуб одержал три победы при одном поражении.
«Мальме»
Шведы начали групповой этап Лиги Европы не лучшим образом. Дома команда уступила «Браге» (0:2), а на выезде «Юниону» (2:3).
В третьем туре «Мальме» потерпел домашнее поражение от нынешнего соперника с минимальным счетом и остается на четвертой строчке.
А вот в своем чемпионате коллектив разочаровывает еще больше. Нынешнее шестое место вполне сойдет за провал.
Причем атака команды действует бледновато. В 25 матчах чемпионата Швеции игроки «Мальме» забили лишь 33 раза.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35.
Успех гостей оценивается в 9,00, тогда как ничья — в 4,75.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.