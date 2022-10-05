«Севилья» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

Севильцы в своем чемпионате выступают не лучшим образом. Команда на текущий момент находится на 17 месте в таблице Примеры.

В своем предыдущем матче «Севилья» снова разочаровала. Дома команда уступила «Атлетико» (0:2).

Коэффициенты матча Севилья — Боруссия Д 1X2Новым игрокам 2.853.502.40Фрибет$40

Вот и в Лиге чемпионов «Севилья» не блещет результатами. После двух сыгранных матчей испанцы разжились лишь одним баллом.

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«Севилья» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, есть отличная мотивация открыть счет своим голам в Лиге чемпионов.

«Боруссия» Д

Дортмундцы в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. Правда, в Лиге чемпионов у команды есть шансы на 2 место, которое, впрочем, она сейчас и занимает.

В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д уступила. Правда, поражение от «Манчестер Сити» (2:1) вышло абсолютно логичным.

А вот в Бундеслиге дортмундцы не снимают звезд с неба. Последнее поражение от «Кельна» (3:2) отбросило команду на 4 место.

В этом поединке «Боруссия» Д наверняка постарается разжиться очками. Вот только делать это придется без находящихся в лазарете Марко Ройса и Матса Хуммельса.

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Севильи» — за 2.75.

«Севилья» ока не забила ни одного мяча на групповом этапе . Дортмундцы неплохо атакуют.

Севильцы имеют огромные сложности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.15.