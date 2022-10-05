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    Забить получится не у всех

    «Севилья» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Лига чемпионов, 5 октября 2022 года

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    «Севилья» сыграет на своем поле с «Боруссией» Д в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 5 октября, начало — в 22:00 мск. «Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 05 Октября 2022 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    «Севилья»

    Севильцы в своем чемпионате выступают не лучшим образом. Команда на текущий момент находится на 17 месте в таблице Примеры.

    В своем предыдущем матче «Севилья» снова разочаровала. Дома команда уступила «Атлетико» (0:2).

    Коэффициенты матча Севилья — Боруссия Д

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  • 2.853.502.40Фрибет$40
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    Вот и в Лиге чемпионов «Севилья» не блещет результатами. После двух сыгранных матчей испанцы разжились лишь одним баллом.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Севилья» наверняка будет активно атаковать. Тем паче, есть отличная мотивация открыть счет своим голам в Лиге чемпионов.

    «Боруссия» Д

    Дортмундцы в нынешнем сезоне выглядят не лучшим образом. Правда, в Лиге чемпионов у команды есть шансы на 2 место, которое, впрочем, она сейчас и занимает.

    В минувшем туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Д уступила. Правда, поражение от «Манчестер Сити» (2:1) вышло абсолютно логичным.

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    • А вот в Бундеслиге дортмундцы не снимают звезд с неба. Последнее поражение от «Кельна» (3:2) отбросило команду на 4 место.

    В этом поединке «Боруссия» Д наверняка постарается разжиться очками. Вот только делать это придется без находящихся в лазарете Марко Ройса и Матса Хуммельса.

    Прогноз и ставка

    На победу «Боруссии» Д в этом матче можно поставить за 2.40, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «Севильи» — за 2.75.

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    «Севилья» ока не забила ни одного мяча на групповом этапе. Дортмундцы неплохо атакуют.

    Севильцы имеют огромные сложности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.15.

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    «Севилья» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится не у всех
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