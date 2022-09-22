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    Догонит ли Андорра Молдавию?

    Лихтенштейн — Андорра. Прогноз, ставка (к. 2.90) на футбол, Лига наций, 22 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Андорра
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    Андорра идет на третьем месте
    Лихтенштейн сыграет на своем поле с Андоррой в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 22 сентября, начало — в 21:45 мск. Лихтенштейн — Андорра: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. D1 22 Сентября 2022 года
    Лихтенштейн
  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 21:45 Андорра Андорра
  • Андорра-ла-Велья
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    Лихтенштейн

    Национальная команда Лихтенштейна — одна из самых слабых команд Европы. Как правило, она зарабатывает мизерное количество очков и забивает очень мало в любых турнирах.

    Прошлый розыгрыш Лиги наций сборная из Княжества в компании с Гибралтаром и Сан-Марино стала второй, набрав пять очков, выиграв раз при двух мировых и одном фиаско, забила три гола, пропустила — два.

    Коэффициенты матча Лихтенштейн — Андорра

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    Квалификационную компанию к ЧМ-2022 альпийцы провели ожидаемо слабо, заработав лишь балл в десяти играх, сыграв 1:1 с Арменией в гостях. Остальным же соперникам они влетели с общим счетом 1:33.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Все четыре встречи в этом турнире Лихтенштейн проиграл, потерпев домашнее фиаско от Молдавии и Латвии (дважды по 0:2), а также от Латвии 0:1 и Андорры 1:2 в гостях.

    Андорра

    Сборная Андорры входит также в число слабейших команд континента. Пиренейскому коллективу в любой компании за счастье набрать пару очков и забить хотя бы несколько голов.

    Отборочную компанию к чемпионату мира в Катаре андоррцы также провели слабо, а в данном розыгрыше Лиги наций они набрали четыре очка, с которыми идут третьими в своем квартете.

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    • Пиренейцы были разгромлены в гостях Латвией (0:3), затем расписали мировую 0:0 с Молдавией, обыграли дома Лихтенштейн 2:1 и уступили на выезде Молдавии (1:2).

    Таким образом, команда занимает третье место с четырьмя очками и отставанием в три балла от Молдавии, которая идет второй и сыграет с лидером Латвией.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,00, тогда как ничья — в 2,90.

    Наши прогноз и ставка — Андорра выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,90.

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    Лихтенштейн — Андорра: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 22.09.2022. Прогнозы на футбол. Догонит ли Андорра Молдавию?
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