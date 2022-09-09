«Сочи»
«Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров, в которых набрал 13 очков.
Сочинский клуб не очень удачно провел недавние матчи. На прошлой неделе южане потерпели сразу два поражения.
Сначала команда Вадима Гаранина уступила не выезде «Уралу» в Кубке России, а затем проиграла в гостях «Краснодару» в рамка РПЛ.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
В пяти предыдущих матчах у «Сочи» лишь одна победа — над кризисными «Химками».
Отдельно стоит отметить, что слабую игру «Сочи» в обороне. Тут к Гаранину точно могут быть вопросы. В пяти недавних матчах его команда пропустила 10 мячей.
«Динамо»
«Динамо» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в восьми матчах 13 очков.
После первых матчей динамовцам предрекали провал, делая акцент на кадровых проблемах команды в защите.
Но пока что «Динамо» регулярно набирает очки. Более того, столичный клуб еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне РПЛ.
Единственное пока что поражение команда Славиши Йокановича потерпела в гостевом матче с «Ростовом» в Кубке России.
А в чемпионате «Динамо» четыре раза победило и столько же раз сыграло вничью.
К слову, ничья была зафиксирована в двух из трех матчей «Динамо» в гостях.
Прогноз и ставка
На «Сочи» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Динамо» — за 3.78.
С коэффициентами в данном случае сложно согласиться. «Динамо» выглядит лучше «Сочи».
Может, команда Йокановича и не показывает яркого футбола, но она точно знает, что ей делать, в отличие от «Сочи», который пока находится в поиске своей игры.
Ставка — победа «Динамо» за 3.78. Вполне вероятно, что гости забьют один мяч, а потом сыграют на удержание счета.