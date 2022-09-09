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    «Динамо» продлит беспроигрышную серию в РПЛ?

    «Сочи» — «Динамо» Москва. Ставка (к. 3.78) и прогноз на РПЛ 9 сентября 2022 года

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    «Динамо» еще ни разу не проигрывало в текущем сезоне РПЛ
    Московское «Динамо» сыграет на выезде против «Сочи» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 20:00 мск. «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 09 Сентября 2022 года
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    «Сочи»

    «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров, в которых набрал 13 очков.

    Сочинский клуб не очень удачно провел недавние матчи. На прошлой неделе южане потерпели сразу два поражения.

    Сначала команда Вадима Гаранина уступила не выезде «Уралу» в Кубке России, а затем проиграла в гостях «Краснодару» в рамка РПЛ.

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    В пяти предыдущих матчах у «Сочи» лишь одна победа — над кризисными «Химками».

    Отдельно стоит отметить, что слабую игру «Сочи» в обороне. Тут к Гаранину точно могут быть вопросы. В пяти недавних матчах его команда пропустила 10 мячей.

    «Динамо»

    «Динамо» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в восьми матчах 13 очков.

    После первых матчей динамовцам предрекали провал, делая акцент на кадровых проблемах команды в защите.

    Но пока что «Динамо» регулярно набирает очки. Более того, столичный клуб еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне РПЛ.

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    • Единственное пока что поражение команда Славиши Йокановича потерпела в гостевом матче с «Ростовом» в Кубке России.

    А в чемпионате «Динамо» четыре раза победило и столько же раз сыграло вничью.

    К слову, ничья была зафиксирована в двух из трех матчей «Динамо» в гостях.

    Прогноз и ставка

    На «Сочи» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Динамо» — за 3.78.

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    С коэффициентами в данном случае сложно согласиться. «Динамо» выглядит лучше «Сочи».

    Может, команда Йокановича и не показывает яркого футбола, но она точно знает, что ей делать, в отличие от «Сочи», который пока находится в поиске своей игры.

    Ставка — победа «Динамо» за 3.78. Вполне вероятно, что гости забьют один мяч, а потом сыграют на удержание счета.

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    «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка (3.78), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Прогнозы на футбол. «Динамо» продлит беспроигрышную серию в РПЛ?
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