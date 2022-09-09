Московское «Динамо» сыграет на выезде против «Сочи» в рамках девятого тура чемпионата России. Матч пройдет 9 сентября, начало — в 20:00 мск. «Сочи» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

«Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров, в которых набрал 13 очков.

Сочинский клуб не очень удачно провел недавние матчи. На прошлой неделе южане потерпели сразу два поражения.

Сначала команда Вадима Гаранина уступила не выезде «Уралу» в Кубке России, а затем проиграла в гостях «Краснодару» в рамка РПЛ.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В пяти предыдущих матчах у «Сочи» лишь одна победа — над кризисными «Химками».

Отдельно стоит отметить, что слабую игру «Сочи» в обороне. Тут к Гаранину точно могут быть вопросы. В пяти недавних матчах его команда пропустила 10 мячей.

«Динамо»

«Динамо» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в восьми матчах 13 очков.

После первых матчей динамовцам предрекали провал, делая акцент на кадровых проблемах команды в защите.

Но пока что «Динамо» регулярно набирает очки. Более того, столичный клуб еще ни разу не проигрывал в текущем сезоне РПЛ.

Единственное пока что поражение команда Славиши Йокановича потерпела в гостевом матче с «Ростовом» в Кубке России.

А в чемпионате «Динамо» четыре раза победило и столько же раз сыграло вничью.

К слову, ничья была зафиксирована в двух из трех матчей «Динамо» в гостях.

Прогноз и ставка

На «Сочи» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Динамо» — за 3.78.

С коэффициентами в данном случае сложно согласиться. «Динамо» выглядит лучше «Сочи».

Может, команда Йокановича и не показывает яркого футбола, но она точно знает, что ей делать, в отличие от «Сочи», который пока находится в поиске своей игры.

Ставка — победа «Динамо» за 3.78. Вполне вероятно, что гости забьют один мяч, а потом сыграют на удержание счета.