«Арсенал» Дзержинск сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗом» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Дзержинск — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Дзержинск

Эта команда в нынешнем сезоне выступает сообразно дебютанту. Дзержинцы отчаянно сражаются за выживание в элите.

«Арсенал» Дзержинск занимает 14 место в турнирной таблице. Причем отставание от спасительной 13 позиции составляет один пункт.

В минувшем туре команда очками не разжилась. На выезде «канониры» были разгромлены «Витебском» (3:0).

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«Канониры» традиционно неудачно играют с «Торпедо-БелАЗом». Из пяти последних поединков команда проиграли четырежды.

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинский клуб привычно обитает в середине таблицы. Нынешнее 8 место является вполне себе показательным.

«Торпедо-БелАЗ» явно улучшил свои результаты. Как минимум, команда поднялась из нижней части таблицы.

В предыдущем туре «Торпедо-БелАЗ» добыл один балл. Дома команда расписала мировую с «Минском» (1:1).

В этом поединке «Торпедо-БелАЗ» наверняка будет активно атаковать. Команда явно способна прибавить во всех игровых аспектах.

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо-БелАЗа» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Арсенал» Дзержинск — за 3.56.

Дзержинцы пытаются выбраться из опасной зоны .

«Торпедо-БелАЗ» не проигрывал уже больше месяца.

Обе команды имеют проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.