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    В Дзержинске забьет кто-то один

    «Арсенал» Дзержинск — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Белоруссии, 26 августа 2022 года

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    «Арсенал» Дзержинск
    «Арсенал» Дзержинск сыграет на своем поле с «Торпедо-БелАЗом» в рамках 19-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 26 августа, начало — в 18:00 мск. «Арсенал» Дзержинск — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 26 Августа 2022 года

    «Арсенал» Дзержинск

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает сообразно дебютанту. Дзержинцы отчаянно сражаются за выживание в элите.

    «Арсенал» Дзержинск занимает 14 место в турнирной таблице. Причем отставание от спасительной 13 позиции составляет один пункт.

    В минувшем туре команда очками не разжилась. На выезде «канониры» были разгромлены «Витебском» (3:0).

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    «Канониры» традиционно неудачно играют с «Торпедо-БелАЗом». Из пяти последних поединков команда проиграли четырежды.

    «Торпедо-БелАЗ»

    Жодинский клуб привычно обитает в середине таблицы. Нынешнее 8 место является вполне себе показательным.

    «Торпедо-БелАЗ» явно улучшил свои результаты. Как минимум, команда поднялась из нижней части таблицы.

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    • В предыдущем туре «Торпедо-БелАЗ» добыл один балл. Дома команда расписала мировую с «Минском» (1:1).

    В этом поединке «Торпедо-БелАЗ» наверняка будет активно атаковать. Команда явно способна прибавить во всех игровых аспектах.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо-БелАЗа» в этом матче можно поставить за 1.86, ничью букмекеры предлагают взять за 3.46, а победу «Арсенал» Дзержинск — за 3.56.

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    Дзержинцы пытаются выбраться из опасной зоны.

    «Торпедо-БелАЗ» не проигрывал уже больше месяца.

    Обе команды имеют проблемы с реализацией. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Арсенал» Дзержинск — «Торпедо-БелАЗ»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.08.2022. Прогнозы на футбол. В Дзержинске забьет кто-то один
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