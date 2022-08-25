25 августа в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы ирландский «Шемрок Роверс» на своем поле примет венгерский «Ференцварош». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Шемрок Роверс» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шемрок Роверс»

В первом поединке этих команда венгерская команда практически решила вопрос с выходом в групповую стадию Лиги Европы, выиграв на своем поле со счетом 4:0.

«Шемрок Роверс» начал свою еврокомпанию с квалификации в Лиге чемпионов, где смог пройти только один раунд, одолев по сумме двух матчей мальтийский «Хибернианс».

Во второй стадии отбора «зелено-белые» были остановлены болгарским «Лудогорецем», проиграв ему 0:3 на выезде и одолев на своем поле 2:1. После этого они переместились в Лигу Европы, где смогли пройти македонский «Шкупи», дважды его одолев — 3:1 и 2:1.

Все прогнозы на футбол

Накануне данного поединка «Шемрок Роверс»разгромил на своем поле 3:0 крепкий «Дандолк» в чемпионате Ирландии, где он уверенно мчится к третьему чемпионскому титулу подряд.

«Ференцварош»

«Ференцварош» до этого также выступал в квалификации Лиги чемпионов и преодолел там два этапа, выбив казахский «Тобол» и словацкий «Слован» из Братиславы.

Однако на третьей стадии отбора команда Станислава Черчесова была остановлена азербайджанским «Карабахом». В гостях «фради» сыграли вничью 1:1, но на своем поле неожиданно уступили 1:3 и переместились рангом ниже.

После поединка с предстоящим противником «Ференцварош» встреч не проводил, так как его игра чемпионата Венгрии была перенесена на более поздний строк.

К слову, на внутренней арене клуб из Будапешта отыграл только два матча и оба их выиграл.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ференцвароша» — 2.03, победа «Шемрок Роверс» — 3.54, ничья — 3.44.

Проход: «Шемрок Роверс» — 50.00.

Результат первого поединка позволяет данным командам особо уже не беспокоится за исход этой игры, так что они вполне могут сыграть открыто, забив по голу друг другу, как минимум.