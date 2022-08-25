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    «Шемрок Роверс» — «Ференцварош». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Лига Европы, 25 августа 2022 года

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    25 августа в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы ирландский «Шемрок Роверс» на своем поле примет венгерский «Ференцварош». Начало поединка запланировано на 22:00 по мск. «Шемрок Роверс» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Шэмрок Роверс
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шэмрок Роверс 22:00 Ференцварош Ференцварош
  • Будапешт
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    «Шемрок Роверс»

    В первом поединке этих команда венгерская команда практически решила вопрос с выходом в групповую стадию Лиги Европы, выиграв на своем поле со счетом 4:0.

    «Шемрок Роверс» начал свою еврокомпанию с квалификации в Лиге чемпионов, где смог пройти только один раунд, одолев по сумме двух матчей мальтийский «Хибернианс».

    Во второй стадии отбора «зелено-белые» были остановлены болгарским «Лудогорецем», проиграв ему 0:3 на выезде и одолев на своем поле 2:1. После этого они переместились в Лигу Европы, где смогли пройти македонский «Шкупи», дважды его одолев — 3:1 и 2:1.

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    Накануне данного поединка «Шемрок Роверс»разгромил на своем поле 3:0 крепкий «Дандолк» в чемпионате Ирландии, где он уверенно мчится к третьему чемпионскому титулу подряд.

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» до этого также выступал в квалификации Лиги чемпионов и преодолел там два этапа, выбив казахский «Тобол» и словацкий «Слован» из Братиславы.

    Однако на третьей стадии отбора команда Станислава Черчесова была остановлена азербайджанским «Карабахом». В гостях «фради» сыграли вничью 1:1, но на своем поле неожиданно уступили 1:3 и переместились рангом ниже.

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    • После поединка с предстоящим противником «Ференцварош» встреч не проводил, так как его игра чемпионата Венгрии была перенесена на более поздний строк.

    К слову, на внутренней арене клуб из Будапешта отыграл только два матча и оба их выиграл.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ференцвароша» — 2.03, победа «Шемрок Роверс» — 3.54, ничья — 3.44.

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    Проход: «Шемрок Роверс» — 50.00.

    Результат первого поединка позволяет данным командам особо уже не беспокоится за исход этой игры, так что они вполне могут сыграть открыто, забив по голу друг другу, как минимум.

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    «Шемрок Роверс» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды сыграют без давления за исход
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