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    Команды прервут серию ничейных поединков в Краснодаре?

    «Краснодар» — «Оренбург». Ставка (к. 2.03) и прогноз на РПЛ 21 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Оренбург»
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    «Краснодар»
    В воскресенье, 21 августа, пройдет матч 6-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом». Встреча на арене «Краснодар» начнется в 20:00 (мск). «Краснодар» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Августа 2022 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Оренбург Оренбург
  • Оренбург
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    «Краснодар»

    В первом матче нового сезона подопечные Александра Сторожука на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» (2:2), после чего в меньшинстве уступили «Спартаку» (1:4).

    Выезд в Екатеринбург завершился победой над «Уралом» (3:1), а после чего «Краснодар» разгромил на своем поле «Локомотив» (3:0).

    Коэффициенты матча Краснодар — Оренбург

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    Выезд в Москву в гости к «Динамо» завершился ничьей — команды так и не сумели открыть счет за 90 минут.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    С 8 очками после 5 матчей «Краснодар» идет на 7-м месте. Разница мячей 9-7, Эдуард Сперцян забил 4.

    «Оренбург»

    Вернувшиеся в Премьер-лигу «газовщики» стартовали в сезоне с домашнего поражения от «Крыльев Советов», пропустив четыре мяча во втором тайме — 2:4.

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    • Домашняя победа над кризисным «Уралом» (3:0) подняла оренбуржцам настроение, но за ней последовал жесткий разгром от «Спартака» в Москве — 1:4.

    Выезд в гости к «Ростову» тоже завершился поражением — 1:2, а в последнем матче подопечные Марцела Лички одолели еще одного аутсайдера — «Торпедо» (1:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    С 6 очками после 5 туров и разницей мячей 8-10 «Оренбург» идет на 11-м месте. Владимир Сычевой забил 3 гола.

    Прогноз и ставка

    На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.78, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Оренбурга» — 4.30.

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    В пяти последних очных встречах команды четыре раза сыграли вничью и раз победил «Оренбург». (техническую победу «Быков» из-за неявки соперника в последнем матче в расчет не берем).

    В Краснодаре команды трижды сыграли вничью, ни одна из которых не была безголевой. Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.71 и ТБ 2,5 за 1.74.

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    «Краснодар» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 21.08.2022. Прогнозы на футбол. Команды прервут серию ничейных поединков в Краснодаре?
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