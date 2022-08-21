В воскресенье, 21 августа, пройдет матч 6-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Оренбургом». Встреча на арене «Краснодар» начнется в 20:00 (мск). «Краснодар» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

В первом матче нового сезона подопечные Александра Сторожука на своем поле сыграли вничью с воронежским «Факелом» (2:2), после чего в меньшинстве уступили «Спартаку» (1:4).

Выезд в Екатеринбург завершился победой над «Уралом» (3:1), а после чего «Краснодар» разгромил на своем поле «Локомотив» (3:0).

Коэффициенты матча Краснодар — Оренбург 1 1.80 X 3.95 2 4.10 Ставка

Выезд в Москву в гости к «Динамо» завершился ничьей — команды так и не сумели открыть счет за 90 минут.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

С 8 очками после 5 матчей «Краснодар» идет на 7-м месте. Разница мячей 9-7, Эдуард Сперцян забил 4.

«Оренбург»

Вернувшиеся в Премьер-лигу «газовщики» стартовали в сезоне с домашнего поражения от «Крыльев Советов», пропустив четыре мяча во втором тайме — 2:4.

Домашняя победа над кризисным «Уралом» (3:0) подняла оренбуржцам настроение, но за ней последовал жесткий разгром от «Спартака» в Москве — 1:4.

Выезд в гости к «Ростову» тоже завершился поражением — 1:2, а в последнем матче подопечные Марцела Лички одолели еще одного аутсайдера — «Торпедо» (1:0).

Календарь и таблица РПЛ

С 6 очками после 5 туров и разницей мячей 8-10 «Оренбург» идет на 11-м месте. Владимир Сычевой забил 3 гола.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.78, на ничью в основное время — 4.00, а на победу «Оренбурга» — 4.30.

В пяти последних очных встречах команды четыре раза сыграли вничью и раз победил «Оренбург». (техническую победу «Быков» из-за неявки соперника в последнем матче в расчет не берем).

В Краснодаре команды трижды сыграли вничью, ни одна из которых не была безголевой. Прогноз: «Краснодар» не проиграет верховой матч .