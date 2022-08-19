«Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 18:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Эта команда в нынешнем сезоне едва ли радует своими результатами. Жодинцы осели в середине таблицы.

«Торпедо-БелАЗ» в 17 матчах забило всего 21 раз. При этом пропустили жодинцы уже 19 мячей.

В минувшем туре команда вспомнила, что такое крупные победы. Дома «Торпедо-БелАЗ» разнес «Энергетик-БГУ» (4:0).

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«Торпедо-БелАЗ» традиционно успешно играет с минчанами. Из пяти последних матчей выиграно два при одной коллизии.

«Минск»

Минчане смотрятся довольно выгодно. Вот и сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице.

Особенно неплохо «Минск» выглядит в атаке. В 17 матчах игроки команды наколотили 30 мячей.

В предыдущем туре «Минск» вновь победил. Дома был переигран нестабильный «Витебск» (2:0).

В этом поединке «Минск» наверняка будет стремиться добыть три очка. Да и забивать в составе команды есть кому.

Прогноз и ставка

На победу «Торпедо-БелАЗ» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу «Минск» — за 3.74.

«Торпедо-БелАЗ» наверняка будет активно атаковать.

«Минск» смотрится неплохо, но не отличается стабильностью результатов .

Обе команды не особо блещут стабильностью. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.57.