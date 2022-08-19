ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Конте против ТухеляКонте против Тухеля, «Пиццагейт» и еще 9 знаменитых стычек на «бровке» Дарвин Нуньес Премия Дарвина. Глупое удаление Нуньеса ставит под угрозу надежды «Ливерпуля» на титул Камару УсманКамару Усман проведет уже шестую защиту, экс-чемпион в среднем весе Люк Рокхолд сразится с Пауоло Костой
  • 21:26
    • «Спартак» сыграет в одной группе с «Зенитом» в Кубке России
  • 23:51
    • Киевское «Динамо» проиграло «Бенфике» в отборе ЛЧ
  • 21:37
    • Финляндия вышла в полуфинал МЧМ-2022, обыграв Германию
  • 18:06
    • Хавбек «Краснодара» перешел в израильский «Хапоэль» Беер-Шева
  • 14:50
    • Самый титулованный игрок в истории «Реала» Марсело может завершить карьеру
  • 14:38
    • Магнитогорский «Металлург» обыграл «Автомобилист» в предсезонном турнире
  • 14:27
    • Трансфер Рабьо из «Ювентуса» в «МЮ» не состоится
    Все новости спорта

    В Жодино забивают не все

    «Торпедо-БелАЗ» — «Минск». Прогноз, ставка (к. 2.57) на футбол, чемпионат Белоруссии, 19 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Минск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Хващинский
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 18-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 19 августа, начало — в 18:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 19 Августа 2022 года
    Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 18:00 Минск Минск
  • Минск
    •

    «Торпедо-БелАЗ»

    Эта команда в нынешнем сезоне едва ли радует своими результатами. Жодинцы осели в середине таблицы.

    «Торпедо-БелАЗ» в 17 матчах забило всего 21 раз. При этом пропустили жодинцы уже 19 мячей.

    В минувшем туре команда вспомнила, что такое крупные победы. Дома «Торпедо-БелАЗ» разнес «Энергетик-БГУ» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Торпедо-БелАЗ» традиционно успешно играет с минчанами. Из пяти последних матчей выиграно два при одной коллизии.

    «Минск»

    Минчане смотрятся довольно выгодно. Вот и сейчас команда находится на 6 месте в турнирной таблице.

    Особенно неплохо «Минск» выглядит в атаке. В 17 матчах игроки команды наколотили 30 мячей.

  • От Роналду до де Йонга. Еще 20 возможных переходов, которые взорвут трансферный рынок
  • Заключительная часть трансферной кампании подарит как минимум несколько сюрпризов
  • 16/08/2022

    • В предыдущем туре «Минск» вновь победил. Дома был переигран нестабильный «Витебск» (2:0).

    В этом поединке «Минск» наверняка будет стремиться добыть три очка. Да и забивать в составе команды есть кому.

    Прогноз и ставка

    На победу «Торпедо-БелАЗ» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.28, а победу «Минск» — за 3.74.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Торпедо-БелАЗ» наверняка будет активно атаковать.

    «Минск» смотрится неплохо, но не отличается стабильностью результатов.

    Обе команды не особо блещут стабильностью. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.57.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Канада — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Паранаэнсе — Фламенго
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Коринтианс — Атлетико Гойяненсе
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч США — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Тэгу — Чонбук Хендай Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Йокогама Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ракув — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Ференцварош — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Пюник — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.58
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Словацко — АИК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо-БелАЗ» — «Минск»: прогноз, ставка (2.57), статистика, коэффициенты матча 19.08.2022. Прогнозы на футбол. В Жодино забивают не все
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры