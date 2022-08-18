В четверг, 18 августа «Кельн» встретится с «Фехерваром» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций. Начало игры — в 21:30. «Кельн» — «Фехервар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» прошлый сезон может занести себе в актив. Команда финишировала на высоком седьмом месте и благодаря этому сыграет в квалификации Лиги конференций.

Летом из коллектива в дортмундскую «Боруссию» ушел Озкан. Но есть и ряд любопытных новичков, из которых выделим игрока сборной Армении Адамяна.

Начали новый сезон «козлы» вылетом из Кубка Германии. В противостоянии с «Ян Регенсбург» из второй Бундеслиги они сыграли вничью 2:2, уступая по ходу матча 0:2, но проиграли в серии пенальти.

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В первых двух турах нового чемпионата «Кельн» на своей территории справился с «Шальке» (3:1) и в гостях сыграл вничью с «Лейпцигом» (2:2).

«Фехервар»

В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций венгерский клуб прошел молдавский «Петрокуб», сперва разгромив 5:0 дома, а затем победив 2:1 на выезде.

А начался отборочный путь в турнире для «Фехервара» матчами против азербайджанской «Габалы». Эту дуэль венгры выиграли с общим счётом 5:3.

После поражения от «Пакша» (0:2), футболисты «Фехервара» одержали первую победу в чемпионате Венгрии во 2-м туре над «Гонведом» (4:0).

Однако эта радость сменилась на горечь после разгрома от чемпиона и конкурента «Ференцвароша» в гостях — 0:5.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.