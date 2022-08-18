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    Станет ли «Фехервар» проблемой для «Кельна»?

    «Кельн» — «Фехервар». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, квалификация Лиги конференций, 18 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Фехервар»
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    «Кельн» — фаворит матча
    В четверг, 18 августа «Кельн» встретится с «Фехерваром» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги конференций. Начало игры — в 21:30. «Кельн» — «Фехервар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 18 Августа 2022 года
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  • Венгрия. Национальный чемпионат I
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    «Кельн»

    «Кельн» прошлый сезон может занести себе в актив. Команда финишировала на высоком седьмом месте и благодаря этому сыграет в квалификации Лиги конференций.

    Летом из коллектива в дортмундскую «Боруссию» ушел Озкан. Но есть и ряд любопытных новичков, из которых выделим игрока сборной Армении Адамяна.

    Начали новый сезон «козлы» вылетом из Кубка Германии. В противостоянии с «Ян Регенсбург» из второй Бундеслиги они сыграли вничью 2:2, уступая по ходу матча 0:2, но проиграли в серии пенальти.

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    В первых двух турах нового чемпионата «Кельн» на своей территории справился с «Шальке» (3:1) и в гостях сыграл вничью с «Лейпцигом» (2:2).

    «Фехервар»

    В предыдущем раунде квалификации Лиги конференций венгерский клуб прошел молдавский «Петрокуб», сперва разгромив 5:0 дома, а затем победив 2:1 на выезде.

    А начался отборочный путь в турнире для «Фехервара» матчами против азербайджанской «Габалы». Эту дуэль венгры выиграли с общим счётом 5:3.

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  • 12/08/2022

    • После поражения от «Пакша» (0:2), футболисты «Фехервара» одержали первую победу в чемпионате Венгрии во 2-м туре над «Гонведом» (4:0).

    Однако эта радость сменилась на горечь после разгрома от чемпиона и конкурента «Ференцвароша» в гостях — 0:5.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,25.

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    Успех гостей оценивается в 11,00, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,30.

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    «Кельн» — «Фехервар»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.08.2022. Прогнозы на футбол. Станет ли «Фехервар» проблемой для «Кельна»?
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