«Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках финального раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:00 мск. «Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Хайфа

Эта команда еще не стартовала во внутреннем чемпионате. Так что официальные матчи проходят только в еврокубках.

В предыдущем раунде израильский клуб прошел кипрский «Аполлон». «Маккаби» Хайфа выиграл дома (4:0), после чего уступил в Никосии (2:0).

Коэффициенты матча Маккаби Хф — Црвена Звезда 1 2.60 X 3.25 2 2.85 Ставка

При этом, «Маккаби» Хайфа выглядел не столь монолитно. Особенно это касается надежности тылов.

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«Маккаби» Хайфа уже совершил сенсацию, выбив из Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос». Причем на выезде израильтяне разнесли оппонента (0:4).

«Црвена Звезда»

В чемпионате Сербии белградцы не знают себе равных. В пяти стартовых турах команда набрала максимум очков — 15.

«Црвена Звезда» в минувшем туре показала свою силу. Дома был разгромлен «Вождовац» со счетом 4:0.

При этом, в 5 матчах чемпионата белградский клуб забил уже 21 мяч. В свои же ворота команда пропустила только однажды.

В этом поединке «Црвена Звезда» будет стараться не повторить ошибок «Олимпиакоса». Да и по игре сербы смотрятся мощно.

Прогноз и ставка

На победу «Маккаби» Хайфа в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Црвены Звезды» — за 2.70.

«Маккаби» Хайфа имеет проблемы в обороне.

«Црвена Звезда» в атаке выглядит весьма выгодно .

Сербы выглядят монолитнее, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 2.70.