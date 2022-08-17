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    Триумф сербов в Хайфе?!

    «Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 17 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда»
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    Кингс Кангва
    «Маккаби» Хайфа сыграет на своем поле с «Црвеной Звездой» в рамках финального раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 августа, начало — в 22:00 мск. «Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 17 Августа 2022 года

    «Маккаби» Хайфа

    Эта команда еще не стартовала во внутреннем чемпионате. Так что официальные матчи проходят только в еврокубках.

    В предыдущем раунде израильский клуб прошел кипрский «Аполлон». «Маккаби» Хайфа выиграл дома (4:0), после чего уступил в Никосии (2:0).

    Коэффициенты матча Маккаби Хф — Црвена Звезда

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.85
  • Ставка
    •

    При этом, «Маккаби» Хайфа выглядел не столь монолитно. Особенно это касается надежности тылов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Маккаби» Хайфа уже совершил сенсацию, выбив из Лиги чемпионов греческий «Олимпиакос». Причем на выезде израильтяне разнесли оппонента (0:4).

    «Црвена Звезда»

    В чемпионате Сербии белградцы не знают себе равных. В пяти стартовых турах команда набрала максимум очков — 15.

    «Црвена Звезда» в минувшем туре показала свою силу. Дома был разгромлен «Вождовац» со счетом 4:0.

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    • При этом, в 5 матчах чемпионата белградский клуб забил уже 21 мяч. В свои же ворота команда пропустила только однажды.

    В этом поединке «Црвена Звезда» будет стараться не повторить ошибок «Олимпиакоса». Да и по игре сербы смотрятся мощно.

    Прогноз и ставка

    На победу «Маккаби» Хайфа в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.30, а победу «Црвены Звезды» — за 2.70.

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    «Маккаби» Хайфа имеет проблемы в обороне.

    «Црвена Звезда» в атаке выглядит весьма выгодно.

    Сербы выглядят монолитнее, к тому же имеют надежные тылы. Наши прогноз и ставка — Победа «Црвены Звезды» с коэффициентом 2.70.

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    «Маккаби» Хайфа — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 17.08.2022. Прогнозы на футбол. Триумф сербов в Хайфе?!
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