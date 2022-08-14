«Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. «Днепр» Могилев — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр» Могилев

В нынешнем чемпионате эта команда борется за выживание. «Днепр» Могилев находится на предпоследнем 15 месте в таблице.

«Днепр» Могилев ужасно обороняется. Команда в 16 матчах пропустила уже 35 мячей в свои ворота.

Коэффициенты матча Днепр Могилев — Шахтёр Солигорск 1 12.00 X 5.80 2 1.25 Ставка

Минувший тур чемпионата сложился для команды продуктивно. Дома днепряне переиграли «Белшину» (4:3).

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«Днепр» Могилев традиционно неудачно противостоит «горнякам». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь раз при трех поражениях.

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск находится на скромном 4 месте. При этом действующий чемпион отстает от лидера только на 2 очка, имея матч в запасе.

Солигорцы не столь результативны в атаке — 21 гол в 15 матчах. Зато оборона надежна: 10 пропущенных мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Шахтер» Солигорск добыл три очка. Дома команда не оставила шансов «Слуцку» (2:1).

После того «горняки» еще и вылетели из Лиги конференций. Обидчиком оказался «Клуж» (0:0, 1:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.21, на ничью за 5.70, а на «Днепр» Могилев — за 11.50.

«Днепр» Могилев постараются дать бой чемпиону .

«Шахтер» Солигорск борется за лидерство в чемпионате.

«Горняки» испытывают сложности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Фора «Днепра» Могилев +1.5 с коэффициентом 2.02.