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    Днепряне дадут бой «горнякам»

    «Днепр» Могилев — «Шахтер» Солигорск. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Белоруссии, 15 августа 2022 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 15 августа, начало — в 19:30 мск. «Днепр» Могилев — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 15 Августа 2022 года
    Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Днепр Могилев 19:30 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    «Днепр» Могилев

    В нынешнем чемпионате эта команда борется за выживание. «Днепр» Могилев находится на предпоследнем 15 месте в таблице.

    «Днепр» Могилев ужасно обороняется. Команда в 16 матчах пропустила уже 35 мячей в свои ворота.

    Коэффициенты матча Днепр Могилев — Шахтёр Солигорск

  • 1
  • 12.00
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 1.25
  • Ставка
    •

    Минувший тур чемпионата сложился для команды продуктивно. Дома днепряне переиграли «Белшину» (4:3).

    Все прогнозы на футбол

    «Днепр» Могилев традиционно неудачно противостоит «горнякам». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь раз при трех поражениях.

    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» Солигорск находится на скромном 4 месте. При этом действующий чемпион отстает от лидера только на 2 очка, имея матч в запасе.

    Солигорцы не столь результативны в атаке — 21 гол в 15 матчах. Зато оборона надежна: 10 пропущенных мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Шахтер» Солигорск добыл три очка. Дома команда не оставила шансов «Слуцку» (2:1).

    После того «горняки» еще и вылетели из Лиги конференций. Обидчиком оказался «Клуж» (0:0, 1:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.21, на ничью за 5.70, а на «Днепр» Могилев — за 11.50.

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    «Днепр» Могилев постараются дать бой чемпиону.

    «Шахтер» Солигорск борется за лидерство в чемпионате.

    «Горняки» испытывают сложности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Фора «Днепра» Могилев +1.5 с коэффициентом 2.02.

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    «Днепр» Могилев — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 15.08.2022. Прогнозы на футбол. Днепряне дадут бой «горнякам»
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