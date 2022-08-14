«Днепр» Могилев
В нынешнем чемпионате эта команда борется за выживание. «Днепр» Могилев находится на предпоследнем 15 месте в таблице.
«Днепр» Могилев ужасно обороняется. Команда в 16 матчах пропустила уже 35 мячей в свои ворота.
Коэффициенты матча Днепр Могилев — Шахтёр Солигорск
Минувший тур чемпионата сложился для команды продуктивно. Дома днепряне переиграли «Белшину» (4:3).
«Днепр» Могилев традиционно неудачно противостоит «горнякам». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь раз при трех поражениях.
«Шахтер» Солигорск
«Шахтер» Солигорск находится на скромном 4 месте. При этом действующий чемпион отстает от лидера только на 2 очка, имея матч в запасе.
Солигорцы не столь результативны в атаке — 21 гол в 15 матчах. Зато оборона надежна: 10 пропущенных мячей.
В предыдущем туре чемпионата «Шахтер» Солигорск добыл три очка. Дома команда не оставила шансов «Слуцку» (2:1).
После того «горняки» еще и вылетели из Лиги конференций. Обидчиком оказался «Клуж» (0:0, 1:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.21, на ничью за 5.70, а на «Днепр» Могилев — за 11.50.
«Днепр» Могилев
«Шахтер» Солигорск борется за лидерство в чемпионате.
«Горняки» испытывают сложности с реализацией. Наши прогноз и ставка — Фора «Днепра» Могилев +1.5 с коэффициентом 2.02.