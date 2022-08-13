«Славия» сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 19:00 мск. «Славия» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Славия»

В нынешнем чемпионате эта команда верна себе. «Славия» находится на привычном для себя 8 месте в таблице.

«Славия» довольно неплохо смотрится в атаке. В 16 сыгранных матчах команда смогла забить 26 мячей.

Минувший тур чемпионата сложился для команды откровенно неудачно. На выезде она разгромно уступила БАТЭ (4:0).

Все прогнозы на футбол

«Славия» традиционно неудачно противостоит «Гомелю». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь раз при трех поражениях.

«Гомель»

«Гомель» находится на 7 месте. При этом потенциально обладатель Кубка Белоруссии способен на большее.

Гомельчане не столь результативны в атаке — 22 гола в 16 матчах. Зато оборона относительно надежна: 18 пропущенных мячей.

В предыдущем туре чемпионата «Гомель» добыл три очка. Дома команда не оставила шансов дзержинскому «Арсеналу» (4:1).

Гомельчане явно будут стремиться улучшить свое турнирное положение. К тому же соперник имеет проблемы в обороне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Славию» за 2.39, на ничью за 3.36, а на «Гомель» — за 2.57.

«Славия» традиционно играет почти бесшабашно.

«Гомель» довольно неплохо действует в обороне .

Гомельчане пропускают чуть более гола за матч. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.38.