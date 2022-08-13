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    В Мозыре забьют не все?!

    «Славия» — «Гомель». Прогноз, ставка (к. 2.38) на футбол, чемпионат Белоруссии, 13 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Славия» — «Гомель»
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    «Гомель»
    «Славия» сыграет на своем поле с «Гомелем» в рамках 17-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 13 августа, начало — в 19:00 мск. «Славия» — «Гомель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 13 Августа 2022 года
    Славия Мозырь
  • Мозырь
    •  Славия Мозырь 19:00 Гомель Гомель
  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Славия»

    В нынешнем чемпионате эта команда верна себе. «Славия» находится на привычном для себя 8 месте в таблице.

    «Славия» довольно неплохо смотрится в атаке. В 16 сыгранных матчах команда смогла забить 26 мячей.

    Минувший тур чемпионата сложился для команды откровенно неудачно. На выезде она разгромно уступила БАТЭ (4:0).

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    «Славия» традиционно неудачно противостоит «Гомелю». Из пяти последних очных поединков команда выиграла лишь раз при трех поражениях.

    «Гомель»

    «Гомель» находится на 7 месте. При этом потенциально обладатель Кубка Белоруссии способен на большее.

    Гомельчане не столь результативны в атаке — 22 гола в 16 матчах. Зато оборона относительно надежна: 18 пропущенных мячей.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Гомель» добыл три очка. Дома команда не оставила шансов дзержинскому «Арсеналу» (4:1).

    Гомельчане явно будут стремиться улучшить свое турнирное положение. К тому же соперник имеет проблемы в обороне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Славию» за 2.39, на ничью за 3.36, а на «Гомель» — за 2.57.

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    «Славия» традиционно играет почти бесшабашно.

    «Гомель» довольно неплохо действует в обороне.

    Гомельчане пропускают чуть более гола за матч. Наши прогноз и ставка — Обе не забьют с коэффициентом 2.38.

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    «Славия» — «Гомель»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 13.08.2022. Прогнозы на футбол. В Мозыре забьют не все?!
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