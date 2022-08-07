«Лилль» на своем поле сыграет против «Осера» в рамках 1-го тура чемпионата Франции. Матч состоится 7 августа, начало — 16:00 (мск). «Лилль» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Доги» в прошлом сезоне чемпионата Франции заняли 10-е место в турнирной таблице набрав 55 очков после 38 игр. Команда уступила «Нанту» одну строчку из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов, которая составила — 48/48.

В последнем туре чемпионата «Лилль» разошёлся результативной ничьей с «Ренном», с которым дважды обменялся голами — 2:2. А за тур до этого смог одержать уверенную победу над «Ниццей» переиграв их на выезде со счетом 1:3.

Коэффициенты матча Лилль — Осер 1 1.70 X 3.95 2 4.80 Ставка

В летнее межсезонье «доги» провели всего 4 поединка, которые завершились совершенно разными результатами. «Лилль» смог переиграть таких соперников как «Дюнкерк» со счетом 5:0 и «Кадис» со счетом 0:1.

Календарь и таблица Лиги 1

Так же у команды был один ничейный поединок с «Лас-Пальмосом», который завершился со счетом 2:2 и один раз команда потерпела поражение от испанского «Эспаньола», проиграв ему со счетом 2:0.

«Осер»

«Бело-голубые» являются новичками Лиги 1, так как в прошлом сезоне команда заняла 3-е место во Второй Лиге Франции набрав 74 очка и боролась за место в высшем дивизионе своей страны.

Изначально «Осер» в стыковых матчах смог преодолеть «Сошо» после серии пенальти. А после команда дважды сразилась с «Сент-Этьеном» — в первом матче соперники разошлись ничьей со счетом 1:1, а во второй встрече «Осер» оказался сильнее по пенальти.

Летом команда провела хорошую работу и сыграла в 7-ми товарищеских поединках. Трижды «бело-голубые» проигрывали таким соперникам как «Гренобль» (1:2), «Альен» (2:3) и «Реймс» (0:2).

Но так же в 4-х встречах «Осер» смог выйти победителем, обыграв «Орлеан» со счетом 2:3, «УНФП» со счетом 3:1, «Труа» со счетом 1:0 и «Ред Стар 93» со счетом 3:2.

Прогноз и ставка

На победу «Лилля» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают взять за 3.95, а победу «Осера» — за 4.76.

Прогноз - «Лилль» по своему классу и составу превосходит «Осер», который еще должен привыкнуть к уровню Лиги 1. Тем более в первом матче нового сезона «доги» любыми способами вырвут победу у соперника и заберут важные 3 очка.

Ставка - Победа «Лилля» за 1.80.