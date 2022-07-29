«Удинезе»
Фриуланцы минувший чемпионат Италии завершили на скромном 12 месте. Впрочем, для «Удинезе» это привычная картина.
Интересно, что удинцы неплохо атакуют. В 38 матчах они забили в ворота соперников 61 мяч.
Коэффициенты матча Удинезе — Челси
В своем последнем матче «Удинезе» выиграл. Фриуланцы в контрольном матче переиграли «Пафос» (2:1).
В целом, в четырех контрольных поединках межсезонья коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей.
«Челси»
В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям. В 38 играх клуб набрал 74 очка.
Также в прошлом сезоне лондонцы неплохо выступили в кубковых соревнованиях. В Лиге чемпионов они добрались до четвертьфинала, а в национальном Кубке и Кубке Лиги в финале уступили по пенальти «Ливерпулю».
Среди трансферов «Синих» стоит выделить подписание Рахима Стерлинга из «Ман Сити» и Калиду Кулибали из «Наполи». Из значимых потерь стоит выделить уход в аренду в «Интер» Ромелу Лукаку и Антонио Рюдигера в «Реал» в статусе свободного агента.
Этим летом «Челси» уже успел провести три контрольных поединка. Дружина Тухеля одолела мексиканскую «Америку» (2:1), по пенальти проиграла «Шарлотт» (1:1) и потерпела разгром от «Арсенала» (0:4).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех хозяев поля оценивается в 5,75, тогда как ничья — в 4,20.
Наши прогноз и ставка — «Челси» победит, и обе команды забьют за 3,20.