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    Закончатся ли неудачи «Челси»?

    «Удинезе» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, товарищеский матч, 29 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Челси»
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    «Челси» проиграл два последних матча
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 22:00 мск. «Удинезе» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 29 Июля 2022 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 22:00 Челси Челси
  • Лондон
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    «Удинезе»

    Фриуланцы минувший чемпионат Италии завершили на скромном 12 месте. Впрочем, для «Удинезе» это привычная картина.

    Интересно, что удинцы неплохо атакуют. В 38 матчах они забили в ворота соперников 61 мяч.

    Коэффициенты матча Удинезе — Челси

  • 1
  • 6.20
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    В своем последнем матче «Удинезе» выиграл. Фриуланцы в контрольном матче переиграли «Пафос» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    В целом, в четырех контрольных поединках межсезонья коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей.

    «Челси»

    В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям. В 38 играх клуб набрал 74 очка.

    Также в прошлом сезоне лондонцы неплохо выступили в кубковых соревнованиях. В Лиге чемпионов они добрались до четвертьфинала, а в национальном Кубке и Кубке Лиги в финале уступили по пенальти «Ливерпулю».

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  • 27/07/2022

    • Среди трансферов «Синих» стоит выделить подписание Рахима Стерлинга из «Ман Сити» и Калиду Кулибали из «Наполи». Из значимых потерь стоит выделить уход в аренду в «Интер» Ромелу Лукаку и Антонио Рюдигера в «Реал» в статусе свободного агента.

    Этим летом «Челси» уже успел провести три контрольных поединка. Дружина Тухеля одолела мексиканскую «Америку» (2:1), по пенальти проиграла «Шарлотт» (1:1) и потерпела разгром от «Арсенала» (0:4).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 5,75, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Челси» победит, и обе команды забьют за 3,20.

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    «Удинезе» — «Челси»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 29.07.2022. Прогнозы на футбол. Закончатся ли неудачи «Челси»?
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