«Удинезе» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 29 июля, начало — в 22:00 мск. «Удинезе» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Удинезе»

Фриуланцы минувший чемпионат Италии завершили на скромном 12 месте. Впрочем, для «Удинезе» это привычная картина.

Интересно, что удинцы неплохо атакуют. В 38 матчах они забили в ворота соперников 61 мяч.

Коэффициенты матча Удинезе — Челси 1 6.20 X 4.20 2 1.45 Ставка

В своем последнем матче «Удинезе» выиграл. Фриуланцы в контрольном матче переиграли «Пафос» (2:1).

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В целом, в четырех контрольных поединках межсезонья коллектив потерпел одно поражение при двух победах и одной ничьей.

«Челси»

В минувшем розыгрыше АПЛ «Челси» финишировал на третьей строке, правда, очень много проиграл первым двух позициям. В 38 играх клуб набрал 74 очка.

Также в прошлом сезоне лондонцы неплохо выступили в кубковых соревнованиях. В Лиге чемпионов они добрались до четвертьфинала, а в национальном Кубке и Кубке Лиги в финале уступили по пенальти «Ливерпулю».

Среди трансферов «Синих» стоит выделить подписание Рахима Стерлинга из «Ман Сити» и Калиду Кулибали из «Наполи». Из значимых потерь стоит выделить уход в аренду в «Интер» Ромелу Лукаку и Антонио Рюдигера в «Реал» в статусе свободного агента.

Этим летом «Челси» уже успел провести три контрольных поединка. Дружина Тухеля одолела мексиканскую «Америку» (2:1), по пенальти проиграла «Шарлотт» (1:1) и потерпела разгром от «Арсенала» (0:4).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех хозяев поля оценивается в 5,75, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Челси» победит, и обе команды забьют за 3,20.