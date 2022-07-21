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    Сумеет ли БАТЭ одолеть бронзового призера Суперлиги?

    БАТЭ — «Коньяспор». Ставка (к. 1.91) и прогноз на футбол, Лига конференций, 21 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Коньяспор»
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    БАТЭ
    Борисовский БАТЭ на поле соперника сыграет без зрителей с турецким «Коньяспором» в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Матч состоится 21 июля. Начало — в 22:00 (мск). БАТЭ — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 21 Июля 2022 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 22:00 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
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    БАТЭ

    Пятнадцатикратный чемпион Беларуси в прошлом сезоне стал только вторым, третий год подряд оставшись без золота. Отставание от ставшего чемпионом солигорского «Шахтёра» составило 10 баллов.

    В этом сезоне БАТЭ идет в лидерах, но за последние 4 матча одержал лишь одну победу — в конце июня разгромил дома «Слуцк» со счетом 4:0.

    Коэффициенты матча БАТЭ — Коньяспор

  • 1
  • 5.90
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.53
  • Ставка
    •

    Затем последовали ничьи с «Энергетиком-БГУ» дома (1:1) и «Минском» на выезде (2:2), а в последнем матче борисовчане проиграли дома дзержинскому «Арсеналу» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу конференций

    С 29 очками после 15 туров команда Александра Михайлова возглавляет таблицу чемпионата Белоруссии. Разница мячей 27-10, 7 голов забил Станислав Драгун.

    «Коньяспор»

    По итогам прошлого сезона чемпионата Турции «Коньяспор» стал третьим, пропустив вперёд «Трабзонспор» и «Фенербахче».

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    • Для команды Ильхана Полута этот результат стал повторением результата сезона 2015/16. Эти две бронзовые награды являются для турецкого середняка единственными медалями в его столетней истории.

    В минувшем сезоне «Коньяспор» хорошо выглядел в атаке, забив в 38 матчах 66 мячей (1,74 в среднем за игру). Летом ушел лучший бомбардир Ахмед Хассан, зато остался не менее результативный албанец Сокол Чикалеши.

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    В июне «Коньяспор» провел контрольные матчи с «Эрзурум ББ» (4:0), «Ризеспором» (1:1) и «Истанбулом» (0:1).

    Прогноз и ставка

    На победу БАТЭ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Коньяспора» — 1.54.

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    Бронзовый призёр турецкой Суперлиги только вышел из отпуска и давно не играл в еврокубках, но БАТЭ угодил в яму и находится не в лучшей форме.

    В матчах с участием бело-зеленых забивалось в среднем 3,6 мяча, желто-синих — 2,5. Прогноз: «Коньяспор» не проиграет верховой матч. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.96 и ТБ 2,5 за 1.84.

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    БАТЭ — «Коньяспор»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 21.07.2022. Прогнозы на футбол. Сумеет ли БАТЭ одолеть бронзового призера Суперлиги?
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