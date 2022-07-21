Борисовский БАТЭ на поле соперника сыграет без зрителей с турецким «Коньяспором» в рамках первого матча 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Матч состоится 21 июля. Начало — в 22:00 (мск). БАТЭ — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Пятнадцатикратный чемпион Беларуси в прошлом сезоне стал только вторым, третий год подряд оставшись без золота. Отставание от ставшего чемпионом солигорского «Шахтёра» составило 10 баллов.

В этом сезоне БАТЭ идет в лидерах, но за последние 4 матча одержал лишь одну победу — в конце июня разгромил дома «Слуцк» со счетом 4:0.

Коэффициенты матча БАТЭ — Коньяспор 1 5.90 X 4.40 2 1.53 Ставка

Затем последовали ничьи с «Энергетиком-БГУ» дома (1:1) и «Минском» на выезде (2:2), а в последнем матче борисовчане проиграли дома дзержинскому «Арсеналу» (1:2).

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С 29 очками после 15 туров команда Александра Михайлова возглавляет таблицу чемпионата Белоруссии. Разница мячей 27-10, 7 голов забил Станислав Драгун.

«Коньяспор»

По итогам прошлого сезона чемпионата Турции «Коньяспор» стал третьим, пропустив вперёд «Трабзонспор» и «Фенербахче».

Для команды Ильхана Полута этот результат стал повторением результата сезона 2015/16. Эти две бронзовые награды являются для турецкого середняка единственными медалями в его столетней истории.

В минувшем сезоне «Коньяспор» хорошо выглядел в атаке, забив в 38 матчах 66 мячей (1,74 в среднем за игру). Летом ушел лучший бомбардир Ахмед Хассан, зато остался не менее результативный албанец Сокол Чикалеши.

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В июне «Коньяспор» провел контрольные матчи с «Эрзурум ББ» (4:0), «Ризеспором» (1:1) и «Истанбулом» (0:1).

Прогноз и ставка

На победу БАТЭ в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью в основное время — 4.20, а на победу «Коньяспора» — 1.54.

Бронзовый призёр турецкой Суперлиги только вышел из отпуска и давно не играл в еврокубках, но БАТЭ угодил в яму и находится не в лучшей форме.

В матчах с участием бело-зеленых забивалось в среднем 3,6 мяча, желто-синих — 2,5. Прогноз: «Коньяспор» не проиграет верховой матч. .