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    Очередная победа для «Боруссии» в межсезонье?

    «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия». Прогноз (к. 1.83), ставки на футбол, товарищеский матч, 18 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия»
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    Карим Адейеми
    «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 18 Июля 2022 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 20:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Боруссия» Дортмунд

    В прошлом сезоне «шмели» снова стали бледной тенью «Баварии». Они уступили ей Суперкубок Германии и Бундеслигу. Также клуб не смог ничего показать в Лиге Европы, вылетев на стадии 1/16 финала.

    По итогам года у команды сменился главный тренер. Вместо Марко Розе ее теперь возглавляет Эдин Терзич.

    Коэффициенты матча Боруссия Д — Валенсия

  • 1
  • 1.82
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.75
  • Ставка
    •

    По результатам у дортмундцев 5 побед подряд. Они завершили сезон победами над «Гройтер Фюртом» (3:1) и «Гертой» (2:1). Ближе к середине июля коллектив выиграл у «Динамо» Дрезден 2:0 и скромного «Ферля» 5:0 в рамках предсезонной подготовки.

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    В клуб пришли Себастьян Аллер и Карим Адейеми. При этом команду покинули Эрлинг Холанн и Аксель Витцель.

    «Валенсия»

    Прошлый сезон для «бэтменов» стал сравнительно неплохим. Команда заняла 9 место в таблице Ла Лиги. При этом до зоны еврокубков было далековато.

    Помимо этого «Валенсия» дошла до финала Кубка Испании, где проиграла там «Бетису» в серии пенальти.

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    • Последние результаты перед паузой — это поражение от «Бетиса» (0:3), ничья с «Эспаньолом» (1:1) и победа над «Сельтой» (2:0).

    Отметим, что летом в команду пришел Дженнаро Гаттузо, который сменит Хосе Бордаласа на посту главного тренера.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что «Боруссия» будет ближе к победе и дают на нее 1.83. Победа «Валенсии» оценивается котировкой 3.65.

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    Дженнаро Гаттузо не тот, кому удается с первых матчей дать нужный результат. Он отличный мотиватор, однако его команды часто хромали в плане самой игры. «Боруссия» же планомерно набирает форму в товарищеских поединках и кажется, что уход Розе не сильно по ней ударил.

    Будет справедливым сказать, что «шмели» выглядят более интересно. Рекомендуется поставить на их победу.

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    «Боруссия» Дортмунд — «Валенсия»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 18.07.2022. Прогнозы на футбол. Очередная победа для «Боруссии» в межсезонье?
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