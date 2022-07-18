«Боруссия» Дортмунд — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Дортмунд

В прошлом сезоне «шмели» снова стали бледной тенью «Баварии». Они уступили ей Суперкубок Германии и Бундеслигу. Также клуб не смог ничего показать в Лиге Европы, вылетев на стадии 1/16 финала.

По итогам года у команды сменился главный тренер. Вместо Марко Розе ее теперь возглавляет Эдин Терзич.

Коэффициенты матча Боруссия Д — Валенсия 1 1.82 X 3.75 2 3.75 Ставка

По результатам у дортмундцев 5 побед подряд. Они завершили сезон победами над «Гройтер Фюртом» (3:1) и «Гертой» (2:1). Ближе к середине июля коллектив выиграл у «Динамо» Дрезден 2:0 и скромного «Ферля» 5:0 в рамках предсезонной подготовки.

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В клуб пришли Себастьян Аллер и Карим Адейеми. При этом команду покинули Эрлинг Холанн и Аксель Витцель.

«Валенсия»

Прошлый сезон для «бэтменов» стал сравнительно неплохим. Команда заняла 9 место в таблице Ла Лиги. При этом до зоны еврокубков было далековато.

Помимо этого «Валенсия» дошла до финала Кубка Испании, где проиграла там «Бетису» в серии пенальти.

Последние результаты перед паузой — это поражение от «Бетиса» (0:3), ничья с «Эспаньолом» (1:1) и победа над «Сельтой» (2:0).

Отметим, что летом в команду пришел Дженнаро Гаттузо, который сменит Хосе Бордаласа на посту главного тренера.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что «Боруссия» будет ближе к победе и дают на нее 1.83. Победа «Валенсии» оценивается котировкой 3.65.

Дженнаро Гаттузо не тот, кому удается с первых матчей дать нужный результат. Он отличный мотиватор, однако его команды часто хромали в плане самой игры. «Боруссия» же планомерно набирает форму в товарищеских поединках и кажется, что уход Розе не сильно по ней ударил.

Будет справедливым сказать, что «шмели» выглядят более интересно. Рекомендуется поставить на их победу.