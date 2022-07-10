«Арсенал» Дзержинск сыграет на своем поле с «Днепром» Могилев в рамках 14-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 10 июля, начало — в 17:00 мск. «Арсенал» Дзержинск — «Днепр» Могилев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Дзержинск

Эта команда проводит премьерный для себя сезон в элите. Нынешнее 14 место видится вполне показательным.

«Арсенал» Дзержинск забивает реже других в чемпионате. 8 голов — ужасающий показатель, да и оборона ошибается слишком часто.

Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Арсенал» Дзержинск на выезде минимально уступил «Белшине».

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Днепром» Могилев складываются для команды не столь удачно. Из трех очных поединков «Арсенал» Дзержинск дважды сыграл вничью при одной коллизии.

«Днепр» Могилев

Днепряне с первых туров явно дали понять, что будут рады банально выжить в элите белорусского футбола.

В чемпионате «Днепр» Могилев на данный момент занимает последнее 16 место. При этом оборона не выдерживает никакой критики — 28 пропущенных мячей.

Вот и минувший тур не принес клубу из Могилева положительных эмоций. Дома команда уступила «Минску» (2:4).

Наверняка в матче с конкурентом в борьбе за выживание «Днепр» Могилев будет стараться разжиться хотя бы одним баллом, и уж точно не планирует отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Дзержинск за 1.92, на ничью за 3.36, а на «Днепр» Могилев — за 3.88.

«Арсенал» Дзержинск крайне слабо атакует.

«Днепр» Могилев пропускает чаще всех в чемпионате .

В битве аутсайдеров никто не будет отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.