«Арсенал» Дзержинск
Эта команда проводит премьерный для себя сезон в элите. Нынешнее 14 место видится вполне показательным.
«Арсенал» Дзержинск забивает реже других в чемпионате. 8 голов — ужасающий показатель, да и оборона ошибается слишком часто.
Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Арсенал» Дзержинск на выезде минимально уступил «Белшине».
Матчи с «Днепром» Могилев складываются для команды не столь удачно. Из трех очных поединков «Арсенал» Дзержинск дважды сыграл вничью при одной коллизии.
«Днепр» Могилев
Днепряне с первых туров явно дали понять, что будут рады банально выжить в элите белорусского футбола.
В чемпионате «Днепр» Могилев на данный момент занимает последнее 16 место. При этом оборона не выдерживает никакой критики — 28 пропущенных мячей.
Вот и минувший тур не принес клубу из Могилева положительных эмоций. Дома команда уступила «Минску» (2:4).
Наверняка в матче с конкурентом в борьбе за выживание «Днепр» Могилев будет стараться разжиться хотя бы одним баллом, и уж точно не планирует отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Дзержинск за 1.92, на ничью за 3.36, а на «Днепр» Могилев — за 3.88.
«Арсенал» Дзержинск крайне слабо атакует.
«Днепр» Могилев
В битве аутсайдеров никто не будет отсиживаться в тылах. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.20.