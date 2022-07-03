«Витебск» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 июля, начало — в 16:00 мск. «Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витебск»

Эта команда в нынешнем сезоне разочаровывает. Витебляне скатились на 13 место, и ниже только пропасть.

«Витебск» многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах пропущено уже 18 мячей.

Минувший тур чемпионата принес команде успех. «Витебск» на выезде одолел неуступчивый «Слуцк» (0:2).

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Матчи против брестчан для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Витебск» дважды победив, столько же раз уступив.

«Динамо» Брест

Брестчане выдают по-настоящему провальный сезон. Всего 4 набранных очка и последнее место в таблице говорят о кризисе.

В чемпионате «Динамо» Брест забило только 8 мячей. При этом в свои ворота пропущено уже 22.

Минувший тур сложился для команды неудачно. Дома «Динамо» Брест уступило минским одноклубникам (1:3).

У динамовцев вообще не ладится с игрой. Да и отставание от спасительной 13 позиции уже выросло до шести очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 1.76, на ничью за 3.34, а на «Динамо» Брест — за 4.82.

«Витебск» в последних матчах несколько прибавил .

«Динамо» Брест крайне неудачно обороняется.

Витебляне традиционно сильны в домашних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» во 2 тайме с коэффициентом 2.18.