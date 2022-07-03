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    Витебляне дожмут брестское «Динамо»

    «Витебск» — «Динамо» Брест. Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат Белоруссии, 3 июля 2022 года

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    «Витебск»
    «Витебск» сыграет на своем поле с «Динамо» Брест в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 3 июля, начало — в 16:00 мск. «Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 03 Июля 2022 года
    Витебск
  • Витебск
    •  Витебск 16:00 Динамо Брест Динамо Брест
  • Брест
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    «Витебск»

    Эта команда в нынешнем сезоне разочаровывает. Витебляне скатились на 13 место, и ниже только пропасть.

    «Витебск» многовато пропускает в свои ворота. В 12 матчах пропущено уже 18 мячей.

    Минувший тур чемпионата принес команде успех. «Витебск» на выезде одолел неуступчивый «Слуцк» (0:2).

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    Матчи против брестчан для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Витебск» дважды победив, столько же раз уступив.

    «Динамо» Брест

    Брестчане выдают по-настоящему провальный сезон. Всего 4 набранных очка и последнее место в таблице говорят о кризисе.

    В чемпионате «Динамо» Брест забило только 8 мячей. При этом в свои ворота пропущено уже 22.

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    • Минувший тур сложился для команды неудачно. Дома «Динамо» Брест уступило минским одноклубникам (1:3).

    У динамовцев вообще не ладится с игрой. Да и отставание от спасительной 13 позиции уже выросло до шести очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Витебск» за 1.76, на ничью за 3.34, а на «Динамо» Брест — за 4.82.

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    «Витебск» в последних матчах несколько прибавил.

    «Динамо» Брест крайне неудачно обороняется.

    Витебляне традиционно сильны в домашних матчах. Наши прогноз и ставка — Победа «Витебска» во 2 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Витебск» — «Динамо» Брест: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 03.07.2022. Прогнозы на футбол. Витебляне дожмут брестское «Динамо»
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