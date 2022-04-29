В пятницу, 29 апреля, в стартовом поединке 38-го тура испанской Сегунды «Лас-Пальмас» дома сразится с «Малагой». Игра начнется в 23:00 по мск. «Лас-Пальмас» — «Малага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» еще надеется подняться в зону плей-офф. Сейчас он идет на восьмой строке в турнирной таблице Сегунды, отставая на пять баллов от шестой строки, которые будет пытаться ликвидировать за пять оставшихся матчей.

Островитяне очень даже неплохо проводят свой последний отрезок в чемпионате, не проигрывая уже на протяжении шести встреч. Начали они этот период четырьмя выигрышами подряд.

А продолжил «Лас-Пальмас» двумя мировыми результатами, поделив очки на выезде с лидирующим «Эйбаром», сыграв 2:2, и расписав мировую «Ибицей» 1:1 в прошлом туре, проведя поединок также на выезде.

Все прогнозы на футбол

«Желто-синие» смогли выиграть свои две последние домашние игры, однако перед этим они не побеждали в родных стенах на протяжении пяти матчей, трижды проиграв за этот период.

«Малага»

«Малаге» же предстоит отстоять свое место во втором испанском дивизионе. На данный момент она идет на 18-й безопасной строке, но зону вылета опережает лишь на семь баллов.

Вторую половину чемпионата «медузы» проводят значительно слабее, чем первую, выиграв только три игры из 16. Пять раз они еще сыграли вничью и потерпели восемь фиаско.

В своей последней проведенной встрече «анчоусы» на своем поле проиграли лидирующему «Эйбару» 1:3, ранее смогли набрать четыре пункта в двух поединках, а перед этим трижды подряд уступали.

Вне родных стен «Малага» в минувших восьми поединках смогла добыть три виктории, одну игру она свела вничью и потерпела четыре неудачи.

В первом круге дома выиграла 2:1 «Малага», а до этого они пять очных матчей свели вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лас-Пальмаса» предлагают — 1.68.

На викторию «Малаги» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.82.

Ближе к финишу чемпионат обе команды начали зачастую выдавать верховые поединки, так как каждый раз стремятся взять очки по максимуму. Ожидаем, что и на этот раз они не изменят свою стилю.