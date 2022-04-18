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    Поединок не обещает быть голевым

    «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионшип, 18 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    «Бристоль Сити» дома сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в 43-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 18 апреля, начало — в 19:30 по мск. «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 18 Апреля 2022 года
    Бристоль Сити
  • Англия. Чемпионшип
    •  Бристоль Сити 19:30 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Бристоль Сити»

    «Бристоль Сити» уже давно утратил турнирную мотивацию. Команда сейчас идет на 18-й позиции в турнирной таблице и в лучшем случае может подняться на пару строк выше.

    В своей последней проведенной игре «зарянки» на выезде смогли минимально выиграть у «Сток Сити» 1:0. И данная виктория стала только второй для них за последние девять встреч первенства.

    Коэффициенты матча Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед

  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.83
  • Ставка
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    Также в этот период коллектив еще два поединка свел вничью и потерпел пять поражений. Причем был даже период из трех фиаско подряд.

    Все прогнозы на футбол

    Дома «Бристоль Сити» не может выиграть в последних четырех игра, дважды проиграв в этот период при двух ничьих. Перед этим же клуб выиграл три поединка подряд в родных стенах.

    «Шеффилд Юнайтед»

    С 65 зачетными пунктами «Шеффилд Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Однако седьмую строку коллектив опережает на два балла, сыграв при этом на игру больше.

    «Клинки» за последние десять встреч первенства смогли победить всего лишь в трех случаях. Также в этот период они три раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

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    • Одно из фиаско с командой случилось в прошлом туре, когда она уступила в домашней игре «Редингу» 1:2, а немного ранее расписала мировую с «Борнмутом» 0:0 на своем поле.

    К данному поединку «Шеффилд Юнайтед» подходит с 5-матчевой безвыигрышной выездной серией, в которой три матча проиграли еще два свел вничью.

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    «Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Бристоль Сити» в последних двух очных поединках, сделав это оба раза дома. До этого же дважды сильнее были «зарянки».

    Прогноз и ставка на «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шеффилд Юнайтед» — 1.87, победа «Бристоль Сити» — 4.20, ничья — 3.80.

    «Клинки» в гостях выступают слабо, так что сыграют строго от обороны, чтобы зацепиться хоть за какие-нибудь очки. Поэтому от данного поединка стоит ждать низового исхода.

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    «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 18.04.2022. Прогнозы на футбол. Поединок не обещает быть голевым
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