«Бристоль Сити» дома сыграет против «Шеффилд Юнайтед» в 43-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 18 апреля, начало — в 19:30 по мск. «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» уже давно утратил турнирную мотивацию. Команда сейчас идет на 18-й позиции в турнирной таблице и в лучшем случае может подняться на пару строк выше.

В своей последней проведенной игре «зарянки» на выезде смогли минимально выиграть у «Сток Сити» 1:0. И данная виктория стала только второй для них за последние девять встреч первенства.

Коэффициенты матча Бристоль Сити — Шеффилд Юнайтед 1 4.40 X 3.60 2 1.83 Ставка

Также в этот период коллектив еще два поединка свел вничью и потерпел пять поражений. Причем был даже период из трех фиаско подряд.

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Дома «Бристоль Сити» не может выиграть в последних четырех игра, дважды проиграв в этот период при двух ничьих. Перед этим же клуб выиграл три поединка подряд в родных стенах.

«Шеффилд Юнайтед»

С 65 зачетными пунктами «Шеффилд Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Однако седьмую строку коллектив опережает на два балла, сыграв при этом на игру больше.

«Клинки» за последние десять встреч первенства смогли победить всего лишь в трех случаях. Также в этот период они три раза сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

Одно из фиаско с командой случилось в прошлом туре, когда она уступила в домашней игре «Редингу» 1:2, а немного ранее расписала мировую с «Борнмутом» 0:0 на своем поле.

К данному поединку «Шеффилд Юнайтед» подходит с 5-матчевой безвыигрышной выездной серией, в которой три матча проиграли еще два свел вничью.

«Шеффилд Юнайтед» выиграл у «Бристоль Сити» в последних двух очных поединках, сделав это оба раза дома. До этого же дважды сильнее были «зарянки».

Прогноз и ставка на «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Шеффилд Юнайтед» — 1.87, победа «Бристоль Сити» — 4.20, ничья — 3.80.

«Клинки» в гостях выступают слабо, так что сыграют строго от обороны, чтобы зацепиться хоть за какие-нибудь очки. Поэтому от данного поединка стоит ждать низового исхода.